AMLO: no tengo problemas personales contra los expresidentes, la consulta para enjuiciarlos no es ’persecución política’

Gregorio Almazán Hernández

JUEVES, 17, SEPTIEMBRE, 2020, 11:38 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa mañanera, que no tiene problemas personales contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, pues la consulta para enjuiciarlos no se trata una ’persecución política’, sino que es el cumpliendo de su responsabilidad para acabar con la corrupción.



El Presidente explicó que, pese a que los ciudadanos estaban juntando firmas para que se lleve a cabo la consulta, como jefe del Ejecutivo decidió mandar una propuesta al Senado, para asegurar que se lleve a cabo el procedimiento.



El Ejecutivo federal, aseveró que, ’no se trata de persecución, no es ni fuerte la venganza.



Los ex presidentes deben saber que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad y que no tengo problemas personales con ninguno de ellos, ni con Salinas ni con Calderón, con ninguno, no es un problema personal. Yo no odio, no podría vivir odiando, soy feliz porque predico al amor al prójimo’, afirmó.



Asimismo, aseguró que no le desea el mal a nadie, pero dejó en claro que los ex mandatarios deben estar conscientes del daño que ha ocasionado la corrupción al país: ’tenemos que poner un ‘hasta aquí’ a todo lo que ha sucedido, a las atrocidades’.



De la misma forma respondió, a Calderón sobre una presunta violación a sus garantías, al argumentar que el escrito que envió al Senado para solicitar la consulta se hizo con apego a la ley, respetando los derechos humanos y en el marco de la legalidad.



El Mandatario abundó, ’se tienen que presentar pruebas, se tiene que resolver lo del fuero. Las autoridades son las que van a resolver, la Fiscalía y el poder judicial, no es la encuesta, nosotros lo que queremos es que se le pregunte al pueblo’.



El Presidente dijo que no hubo problemas por los festejos del 15 y 16 de septiembre por el Grito de Independencia, "se animó mucho el espíritu de libertad, de justicia, y como lo dije apostamos a la esperanza en el porvenir".



Ala vez informó, que la rifa del avión presidencial fue un éxito y adelantó que ya existe una nueva oferta de compra.



"Fue un éxito. Ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar otra cantidad, antes no lo dije porque iba a haber confusión, afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición, se está esperando un nuevo avaluó y es muy probables que ya se venda el avión.



SE VENDIO 78.09% DE CACHITOS DE RIFA DE AVION PRESIDENCIAL



El director de la Lotería Nacional (Lotenal), Ernesto Prieto, detalló que se vendieron 4 millones 685 mil 800 ’cachitos’ del sorteo alusivo al avión presidencial, lo que equivale a 78.09% del total, y se recaudaron 2 mil 342 millones 900 mil pesos. También, informó que se premió a 13 hospitales y 8 escuelas.



El Presidente dio a conocer que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) va a recibir 37 premios equivalentes a 740 millones de pesos por los boletos que no se vendieron, "que es parte de lo que se va a licitar para los equipos".



Así también reveló que el gobierno ya analiza preparar para el próximo año una rifa "también muy grande" de los bienes incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).



SE DESCARTA RIESGO POR AMAGO DE EU SOBRE PENALIZAR A MEXICO



El Presidente descartó riesgo tras amago de Donald Trump sobre penalizar a México si no hace más en combate al narcotráfico, "no vamos a caer en ninguna confrontación política, entre otras cosas, además de que no hay problema, que no hay nada que temer, además de eso tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces es mejor esperar, falta un mes y medio".



A LOS HABITANTES DE HIDALGO: NO CAER EN TRAMPA DE HUACHICOLEO



El jefe del Ejecutivo recalcó que Hidalgo es el estado donde hay más tomas clandestinas de combustible, "todavía hay más robo, más huachicol; hago el llamado a la gente de las comunidades que no caigan en esa trampa; en el caso del gas lo mismo y estamos reforzando el plan del cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible".



YA SE TERMINO INVESTIGACION DE MUJER QUE PERDIO LA VIDA EN CHIHUAHUA



Reveló que el gobernador de Texas envió carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para reclamar que México no está cumpliendo con acuerdo sobre agua, "reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas, ya estamos atendiendo este asunto; vamos a cumplir, se vence el plazo a finales de octubre y ya llevamos entregado como 80, 85 por ciento del agua que nos corresponde pagar", comentó.



Indicó que se va a castigar a los responsables de la muerte de una mujer en la presa La Boquilla, "ya se terminó la investigación en el procuraduría del estado y se remite a la Federación y he dado instrucciones para que se vaya hasta las últimas consecuencias".