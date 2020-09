AMLO: Nuevos cambios en Conagua a nivel nacional, luego de los conflictos por el agua en presas de Chihuahua

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 25, SEPTIEMBRE, 2020, 11:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

SECRETARIA DE GOBERNACION,

CONAGUA-CLIMA,

GOBIERNO CdMx.

GOBIERNO DE MEXICO







El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dio a conocer los nuevos cambios a nivel nacional dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de los conflictos por el agua en las presas de Chihuahua.



El Presidente, sostuvo que estos cambios buscan fortalecer a la Conagua, pues se trata de gente preparada y, sobre todo, que no está vinculada a grupos con intereses políticos o económicos.



De entre los nombramientos, anunció a:



Aarón Mastache Mondragón: subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola.

Elena Burns Stuck: subdirectora general de Administración del Agua.

German Martínez Santoyo: subdirector general de Administración.

Jacinta Palerm Viqueira: subdirectora general técnica.

José Antonio Zamora Gayosso: subdirector general jurídico.

José Mario Esparza Hernández: subdirector general de Agua Potable y Saneamiento



Los nuevos funcionarios suplirán a los altos mandos que renunciaron ayer, luego del anuncio del Presidente sobre los cambios en la Comisión. De esta misma manera, el Mandatario ratificó a Blanca Elena Jiménez Cisneros como directora de la Conagua a nivel federal.



El Ejecutivo federal dijo, ’le tenemos toda la confianza que es una técnica de primer orden una profesional ella se mantiene como directora general y se fortalece el equipo de Conagua para que no tengamos problemas’.



López Obrador aseguró que antes, la Federación estaba al servicio de una ’minoría rapaz’, que pasaba por encima de los intereses del pueblo y, pese a las protestas, se ha cambiado el estilo de gobierno.



Estos cambios se dan tras el conflicto que hay en Chihuahua por la negativa de los productores de entregar el agua que le corresponde a Estados Unidos, según el acuerdo firmado desde 1944 con el país del norte.



El Presidente señaló que había grupos de interés en la Conagua relacionados con este conflicto, así como el control de los pozos de agua en las diferentes regiones del país.



NO SE DESCARTA QUE SE CUMPLA CON EL ACUERDO DE TRATADO DEL AGUA CON EU



El Presidente no descartó que se cumpla el tratado de aguas con Estados Unidos, sobre todo porque este país enfrenta un proceso electoral y podría usarse como un tema de campaña.



el Mandatario aseguró que se cumplirá con el acuerdo pese a los conflictos en Chihuahua, y mostró la carta que envió el gobernador de Texas al secretario de Estado, Mike Pompeo.



’No descartamos de que se cumpla porque es muy importante, no queremos dar motivos para represalias, sobre todo porque, repito, hay elecciones en Estados Unidos.



No queremos que esto sea un tema de campaña, hemos logrado, les comentaba la vez pasada, que ya México no esté en el debate político electoral en Estados Unidos’, sostuvo.



El Presidente afirmó que las autoridades estadunidenses han sido respetuosas y pacientes, pues se han mantenido las conversaciones sobre la situación actual en Chihuahua, con el fin de evitar el rompimiento del tratado.



Asimismo, resaltó que los candidatos presidenciales de Estados Unidos se han portado respetuosos con México.



CORRAL FIRMO EN AGOSTO PROPUESTA PARA ENTREGA DE AGUA A EU



El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acordó cumplir con el Tratado sobre Distribución de las Aguas Internacionales, junto con sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.



El funcionario agregó que el mandatario chihuahuense tiene conocimiento del acuerdo con Estados Unidos desde diciembre del año pasado, fecha en la que se comprometió a cumplir, mientras que el 1 de agosto firmó una propuesta con los detalles para la entrega del agua, que también fue signada por el director de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez.



Dijo que "desde diciembre pasado, junto con sus homólogos de Tamaulipas Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo donde se comprometió a cumplir con el tratado. Después el 1 de agosto, firmó una propuesta para escurrimientos y entrega de agua, está su rúbrica y fue firmado con el director de América del Norte".



Aseveró que el "entramado de intereses políticos y económicos" alrededor del tema del adeudo de agua "ha puesto en riesgo un tratado internacional".



Sobre la presencia de la Guardia Nacional en la presa de La Boquilla, Mejía Berdeja explicó que la "salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad está sustentada en la ley de la Guardia Nacional", debido a que el agua "es un tema de seguridad nacional", mientras que las presas son "instalaciones estratégicas no sólo en México, sino en todo el ámbito internacional".



Agregó que cuestionó los intereses financieros durante la toma de la presa La Boquilla, el 9 de septiembre, donde agricultores de la zona agredieron a elementos de la Guardia Nacional y mencionó algunos de los posibles grupos que operaron durante las manifestaciones.



"¿Qué intereses financieros estuvieron atrás del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron palos, bombas molotov, gasolina? Un grupo que estuvo operando son los nogaleros: están ligados al ex gobernador César Duarte; Enrique Javalera fue director de Sistemas de Agua de Chihuahua y estuvo atrás del financiamiento de la movilización", afirmó.



’Han sido muy respetuosos (…) nada que ver con la pasada elección. Esto es público, es notorio y nos ayuda mucho, porque queremos mantener buenas relaciones con el pueblo, con el gobierno de Estados Unidos, queremos tener una buena vecindad’.