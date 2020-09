AMLO: Pese a la reducción de contagios y fallecimientos por Covid-19 en México, la pandemia no ha dejado de causar daños

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 29, SEPTIEMBRE, 2020, 13:05

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que pese a la reducción de contagios y muertos por covid-19 en México, la pandemia no ha dejado de causar daños.



El Mandatario lamentó las muertes que ha provocado el virus en el país, pues no se trata de un asunto numérico sino del sufrimiento de muchas familias.



’Enfrentando esta pandemia que aun cuando está perdiendo fuerza no deja de causar daños sobre todo pérdida de vidas humanas, lamentamos mucho, nos entristece y no es un asunto numérico, cuantitativo, es algo que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor de muchas familias mexicanas’, dijo.



INFORME GENERAL DE COVID-19



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que a 121 días de iniciada la llamada nueva normalidad, se mantiene una tendencia general de disminución en la pandemia de coronavirus.



Así mismo señaló que la positividad de contagios en el país es de 39 por ciento, es decir, alrededor de 4 de cada 10 personas con síntomas resultan positivas al virus SARS-CoV2.



’La importancia de este índice conforme va cambiando, ahora a la baja, desde la última semana de julio empezó a bajar desde 57 por ciento, en este momento: 39 por ciento. Advertimos no intentar hacer comparaciones entre países porque depende del muestreo de cada país, lo relevante es cómo va cambiando, lo esperable es que vaya disminuyendo’, destacó.



Reiteró que se cumplen ocho semanas con disminución en el número de enfermos por covid-19 a nivel nacional y, en el último registro de la semana 38, esta reducción es cerca del 9 por ciento.



López-Gatell también presentó las gráficas estatales del comportamiento de la epidemia de coronavirus, hasta hoy, hay 16 entidades en amarillo, 15 en naranja y una en verde.



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud dado a conocer por José Luis Alomía, director de Epidemiología, México suma 76 mil 603 muertes por coronavirus y registra 733 mil 717 casos confirmados acumulados.



EL JUEVES INICIA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA INFLUENZA



Hugo López-Gatell, informó que a partir del jueves iniciará la campaña de vacunación ante el inicio de la temporada de influenza, "no tiene como propósito eliminar el virus ni que sea menor la temporada, pero tiene capacidad para disminuir el peligro de complicaciones".



El funcionario de la salud, destacó que hay una reducción sostenida de covid-19 en 27 estados del país, "cada vez hay menos decesos y es alentador".



"Ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza, gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza, cifra récord, esto es normal, esto ocurre todos los años dese hace varios siglos".



MAS DE DOS MIL MEXICANOS HAN MUERTO FUERA DEL TERROTORIO MEXICANO POR COVID-19



El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó qué debido a la pandemia de coronavirus, covid-19, han muerto 2 mil 521 mexicanos fuera del territorio mexicano.



El canciller especificó que tan solo en Estados Unidos han perdido la vida dos mil 505 mexicanos, de un total de 199 mil 597 personas que han muerto por el coronavirus en ese país.



Desgraciadamente han fallecido mexicanos fuera del país, dos mil 521 en esta pandemia.



En Estados Unidos son dos mil 505, de un total de 199 mil 597 personas que lamentablemente han perdido la vida en los EU, dijo.



Los 16 mexicanos restantes de esta cifra luctuosa han muerto en otros países, de acuerdo con Ebrard Casaubón.



"En el resto del mundo son 16, en paises donde lamentablemente perdieron la vida 148 mil 962 personas", mencionó.



El titular de la SRE agregó que 92 mexicanos han regresado al país durante esta semana, los cuales se suman a los 17 mil 664 que lo han hecho durante la pandemia.



"(Mexicanos) retornados tuvimos esta semana 92, con lo cual el total asciende a 17 mil 664 mexicanos", concluyó.



MEXICO TENDRA ACCESO A 51.6 MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que México suscribió su participación al mecanismo Covax, con lo que se tendrá acceso a 51.6 millones de dosis de vacuna contra el covid-19.



Además, dio a conocer que junto con la Unión Europea se combinaron recursos para apoyar a 19 proyectos mexicanos que tienen que ver con la vacuna y tratamientos contra el nuevo coronavirus.



"El compromiso es cubrir el 20 por ciento del país y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis", mencionó.