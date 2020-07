AMLO pide a FGR que considere reforzar seguridad de Lozoya

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) que refuerce la seguridad física de Emilio Lozoya Austin, porque consideró las revelaciones que hará el exdirector de Pemex pudiera poner en riesgo su vida.

"Eso es muy importante ayer le comentaba a una persona y ahora aprovecho para externarlo, ojalá la Fiscalía lo considere porque es autónoma, que a este señor lo cuiden, dicen algunos: no está en la cárcel está en un hospital hay que cuidarlo no sólo por su salud que también merece eso como cualquier ser humano sino cuidarlo físicamente".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que según información que se tiene ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, políticos y del manejo del dinero.

"Ya casi es el dominio público ya está la están publicando y al parecer es real, es cierta, entonces lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene la Fiscalía pues van a hacer revelaciones trascendentes, muy fuertes".

- ¿Podría estar en riesgo su vida?, se le cuestionó el Mandatario.

- "Y podría cómo no, hay que cuidarlo".

El presidente López Obrador respaldó el uso de la figura de testigos colaboradores porque por este mecanismo se puede tener información que antes no se conocía sobre cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco.

"Se sabía sólo de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco entonces es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas para decirle de manera coloquial".

El presidente López Obrador reiteró su postura de que solo si el pueblo lo pide, por medio de una consulta ciudadana, se debe llevar a juicio a los expresidentes, porque para él debe haber un borrón y cuenta nueva, pero sobre todo prevenir para que no se cometan los mismos actos de corrupción.

Agencia El Universal