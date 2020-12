AMLO pide a mexicanos 10 días sin fiestas ni reuniones

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Lunes 14 diciembre 2020.-Ante el repunte de casos de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a evitar fiestas y reuniones sociales durante los próximos 10 días, cuando en México se celebrarían posadas y Navidad.



El mandatario federal recordó que, durante diciembre, las calles de la capital, que hoy acumula el mayor número de casos de coronavirus, se llenan de personas y así ha sucedido en los últimos días, pese al llamado que realizó el pasado 4 de diciembre.





’Son estos 10 días, ayúdenme, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales, de todas maneras, estamos ampliando la capacidad hospitalaria’, planteó.







Desde este 14 y hasta el próximo 24 de diciembre, el presidente convocó a los mexicanos a no realizar reuniones familiares más que con quienes habitan en su casa.



En su conferencia del pasado viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la experiencia internacional está demostrando que aunque se cierren establecimientos, un alto porcentaje de contagios se da por reuniones con amigos o familiares.



Debido al aumento en contagios, algunas entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo han anunciado medidas más severas. En el caso del gobierno federal, el presidente recordó que no implementará medidas prohibicionistas con la finalidad de disminuir contagios de coronavirus, que hasta la noche de este domingo alcanzaban 1 millón 250,044 casos positivos y 113,953 decesos.



’Hay que tenerle confianza, y es parte de cambio de mentalidad, de no estar pensando que el mexicano es menor de edad y que no sabe o requiere de tutela o requiere de maltrato, o requiere de autoritarismo’, planteó.



Para el presidente López Obrador, la celebración de la Virgen de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre, fue una muestra de que los mexicanos actúan responsablemente porque si bien la Basílica se mantuvo cerrada, los ciudadanos no salieron a realizar festejos masivos.



López Obrador insistió en que los mexicanos han aprendido cómo cuidarse de contraer COVID-19 en la llamada nueva normalidad implementando medidas como lavado frecuente de manos, sana distancia, y evitando salir de casa si no es necesario.