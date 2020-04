AMLO pide al pueblo de México no asistir a las playas en esta Semana Santa para evitar contagios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, pidió a los mexicanos no asistir a las playas durante las vacaciones de Semana Santa para evitar elevar el número de contagios por coronavirus, pues aseguró que para México se aproxima la etapa más difícil de covid-19.

Y agradeció a quienes han hecho caso de las recomendaciones de los especialistas, "no hay que relajar la disciplina, es por el bien de nosotros mismos".

"Que nos sigan apoyando, no vayan a las playas, que nos cuidemos, ese es el llamado. Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora es por la actitud responsable", dijo en conferencia matutina.

El Ejecutivo federal, informó que tres mil médicos han sido contratados para atender casos de coronavirus Recordó que México ocupa el segundo lugar con menos personas infectadas de covid-19 con proporción al número de población del país y del mundo, "pero desgraciadamente lo que los especialistas están estimando es que viene la fase más difícil".

Sin embargo, el Presidente adelantó que se dará a conocer una recomendación de carácter legal para quienes asistan a las playas durante el periodo vacacional.

"Vamos bien, se va domando la incidencia, el que no haya un desbordamiento de los casos. Todo parece indicar que se va a aplanar la famosa curva, se va a seguir manteniendo horizontal como ha sido el planteamiento original de los especialistas", comentó.

El Presidente, señaló que desde la semana pasada, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó sobre el cierre de las playas de Acapulco como parte de las medidas de precaución ante la emergencia sanitaria por coronavirus. También, se comenzó a prohibir el paso a playas de Colima y de Baja Californi.



Empresarios han mostrado su disposición de apoyo ante esta pendemia

El Mandatario federal, reconoció el apoyo y la disposición que los empresarios han mostrado sobre las medidas que su gobierno implementa ante esta pandemia del covid-19 en México, en particular, de Carlos Slim, dueño de Grupo Carso; Germán Larrea, de Grupo México, y de Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, con quienes sostuvo una videoconferencia ayer.

’Los tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ninguno aún cuando están sus trabajadores en casa, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantar pagos, eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron, se los agradecí’, expresó.

El Ejecutivo federal, destacó que la mayoría de los empresarios muestran una actitud de colaboración y de apoyo, e incluso quienes se encuentran en casa en cuarentena, dijo, están pendientes y expresando su apoyo al gobierno. ’Están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida, ese fue el ambiente de la conversación.

Nosotros les explicamos las medidas que se están tomando y se van a profundizar para reactivar la economía en el entendido que primero es salir de la contingencia, pero no es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica’, agregó.

Si bien, dijo, existen algunos empresarios que buscan se apliquen medidas incluso durante esta contingencia como incentivos fiscales, congelar salarios e incluso el despido de los trabajadores, este tipo de acciones serían un ’error’.

’Eso quedó atrás, eso se fue a la historia, en el caso de México al basurero de la historia, eso no sirvió, lo que dijimos ayer, el coronavirus terminó de precipitar o vino a precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo, sería un error’, concluyó.