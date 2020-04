AMLO pide atender emergencia por COVID-19 sin destruir base económica

CIUDAD DE MÉXICO.- 1 abril 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se busca evitar que se deteriore la economía popular por la contingencia del coronavirus COVID-19 en el país, ’sin destruir nuestra base económica’.







’Al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en teorías macroeconómicas, sino que no se deteriore la economía popular, que atendamos la contingencia sin destruir nuestra base económica’, detalló.



’Yo confío en que vamos a lograr una recuperación económica pronta’ Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo estar “muy consciente” de quienes viven al día, “pero yo estoy seguro de que vamos a poder resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional”.



Aseguró estar confiado en que se va a lograr una recuperación económica pronta en el país, pues hay bases económicas “muy sólidas”.



“Yo confío en que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas, muy sólidas en cuanto a la participación y el trabajo de nuestro pueblo”, afirmó.