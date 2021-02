AMLO pide reunión urgente de la ONU: ’Hay fábricas de Pfizer en EU y recibimos vacunas de Bélgica’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy la intervención urgente de las Naciones Unidas (ONU) para detener el acaparamiento de vacunas de los países más ricos del mundo. Puso un ejemplo: México recibe vacunas de Pfizer desde Bélgica, cruzando el Atlántico, cuando en Estados Unidos hay fábricas.



’Ya tenemos la vacuna, nos cuesta mucho obtenerla porque sí hay mucha demanda, es poca la producción. Los Gobierno que producen las vacunas se las guardan, por ejemplo Pfizer, todo lo que produce en EU es para EU. Nosotros, la vacuna Pfizer, la recibimos de Bélgica, aún cuando hay fábricas de Pfizer en EU, ellos no pueden utilizar esas vacunas, nosotros las traemos de allá’, dijo hoy durante su conferencia de prensa matutina.



Apenas ayer, México recibió vacunas de AstraZeneca desde la India, por gestiones bilaterales, cuando hay fábricas de la misma farmacéutica en la Unión Europea.



El Presidente criticó que existan algunos gobiernos que acaparen vacunas, en detrimento de otras naciones.



’Se tuvo que hablar con la Unión Europea porque también querían que no salieran de Europa, que es algo que debe de ver la ONU, aprovecho, tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tiene posibilidad y que se apure el mecanismo que se creó, a propuesta de una resolución de México que fue aprobada casi por unanimidad, para que la ONU concentrará vacunas de todas las farmacéutica y pudiese la ONU ofrecer esas vacunas a todos los países’, añadió.



Por otro lado, el mandatario reiteró su agradecimiento al Gobierno de la India por el envío de 870 mil dosis de la vacuna COVID-19 desarrollada por el Instituto Serum para AstraZeneca.



’Aprovecho para agradecer al Gobierno de la India, a su Presidente, que dicho sea de paso, esta muy bien calificado en su país. Ellos son mil 300 millones de habirante,s es el segundo país en población en el mundo, de este país nos llegan estas vacunas, las de ayer, porque la India tiene bastante desarrollo en todo lo farmacéutica, producen ellos medicamentos y vacunas, de todas formas tienen ellos un mecanismo para privilegiar a su población, aún así se les h¡ hizo l solicitud y el Presidente y el Canciller y el Embajador de la India en México, decidieron enviarnos las vacunas’, agregó.



Ayer, el Ejército y la Marina Armada de México iniciaron la distribución aérea y terrestre de las más de 870 mil vacunas de AstraZeneca.



Estas dosis serán destinadas a los adultos mayores. El Gobierno de México planea que este mismo lunes por la mañana reinicie la vacunación masiva y, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ’ya no se detenga’



’Se tomó la decisión de iniciar en los municipios más alejados, más marginados. Estamos iniciando en 330 municipios con esas características. Hasta que se vacunen los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores’, dijo el Presidente. ’Queremos que a más tardar a mediados de abril queden vacunados’.



López Obrador recordó que la priorización de los adultos mayores se debe a la búsqueda de diminuir hasta en un 80 por ciento los fallecimientos por COVID-19.



México fue uno de los primeros países del mundo en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech, el 24 de diciembre, y hasta ahora solo ha recibido alrededor de 767 mil dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1.4 millones de unidades en enero.



El país, de 126 millones de habitantes, tiene acuerdos de precompra para 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51.5 millones de la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).