AMLO pidió a Beatriz Gutiérrez Müller traer a México el penacho de Moctezuma

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Lunes 12 octubre 2020.-La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con Alexander Van der Bellen, presidente de Austria, con la "misión casi imposible" de obtener el penacho de Moctezuma para que México pueda exhibirlo en las conmemoraciones previstas para 2021.

López Obrador informó a través de Twitter que Gutiérrez Müller visitó Austria con la intención de conseguir piezas históricas y arqueológicas de México, para que sean exhibidas durante el bicentenario de la consumación de la guerra por la independencia.

"Le recomendé (a Gutiérrez Müller) que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano", señaló López Obrador.



Gutiérrez Müller, quien colabora con el proyecto Memoria Histórica y Cultural de México, informó que tras este encuentro el gobierno de México y el de Austria firmaron un convenio de cooperación con el que los mexicanos podrán tener acceso al acervo histórico de la Biblioteca Nacional de Austria.



"La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México como el Códice Viena, del cual comparto unas imágenes... El patrimonio cultural de la humanidad se comparte. Por eso es de todos, no de un particular", publicó en Facebook.



Hasta la fecha no se tiene certeza de cómo fue que el penacho de Moctezuma llegó a Europa. Actualmente se encuentra en el Museo del Mundo de Viena.



En México solo existe una réplica de esta pieza prehispánica, elaborada en 1944 para su exhibición en las instalaciones del Museo Nacional del Centro Histórico de la Ciudad de México.



Desde la semana pasada, Gutiérrez Müller está de gira por Europa, en representación de López Obrador. Apenas este sábado se reunió con el papa Francisco, a quien entregó una carta en la que el mandatario mexicano insistió en que España y la Iglesia católica deben disculparse con los pueblos indígenas por la conquista que realizaron hace 500 años.



La historiadora también se ha encontrado con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Fuente: Expansión Política