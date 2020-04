AMLO pidió a los gobernadores del país ’alinearse’ a la estrategia del gobierno Federal para enfrentar el coronavirus

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional recomendó a los gobernadores del país ’alinearse’ a la estrategia del gobierno Federal para enfrentar el coronavirus, Covid-19, y no actuar con ocurrencias.





El mandatario Federal señaló ’mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio’.





El Ejecutivo Federal aseguró que los encargados de conducir la estrategia contra la pandemia son expertos, médicos, científicos y eminencias en el sector Salud.



El Presidente dijo que ’entonces ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería, y así están actuando los gobernadores.’



El presidente recordó que el pasado fin de semana, en su gira de trabajo, se reunió con los gobernadores de Nayarit, la gobernadora de Sonora y el gobernador de Baja California, y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el Comité de Salud Pública Federal.



’Entonces vamos bien, y es tiempo de unidad’, determinó el mandatario.