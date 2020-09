AMLO pidió a los partidos políticos donar el 50 por ciento de su presupuesto para la vacuna contra el coronavirus y así apoyar a la emergencia sanitaria

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 4, SEPTIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, pidió a los partidos políticos donar el 50 por ciento de su presupuesto para la vacuna contra el coronavirus, y así, apoyar ante la emergencia sanitaria.



El jefe del Ejecutivo dijo, ’tienen que apretarse el cinturón los integrantes y dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso se cumpliría, se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos, que cumplan con los requisitos, y se hace un ahorro en el presupuesto’.



Insistió en que aún es posible aprobar la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para que existan ahorros.



Sin embargo, puntualizó que la determinación de ayudar al país debería salir de los mismos partidos.



’De manera voluntaria decir: ‘Vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para salud’. Inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México.



Es el momento de hacerlo, vamos a ver qué responden, respetuosamente los llamamos a que tomen esa decisión, vamos a ver qué responden a este planteamiento’.



El Presidente reiteró que, una vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) apruebe la vacuna que México, Argentina y la Universidad de Oxford desarrollan, iniciará el proceso de aplicación gratuita para la población.



Considerando que cada dosis cueste entre cuatro dólares en promedio y se requiera de dos, el gobierno invertiría entre 25 y 30 millones de pesos para garantizar el acceso a los más de 126 millones de habitantes en el país, según los cálculos del Presidente.



’Una aportación así ayudaría mucho’, concluyó.



EN EL CONGRESO DE LA UNION SE VENDIAN Y SE COMPRABAN LEALTADES



El presidente, dijo que anteriormente el Congreso de la Unión "era un mercado, donde se vendían y se compraban lealtades" para aprobar iniciativas, como presuntamente ocurrió con la reforma energética.



Comentó que en el Congreso debe haber una oposición, pero reiteró que se revisará la compra de votos para evitarlos.



"Debe de haber contrapesos en el Congreso, desde luego que tiene que haber, pero ¿qué era el Congreso antes? un mercado en donde se vendían y compraban lealtades; donde había moches para comprar al que se dejaba, todo lo que hicieron con la reforma energética de repartir dinero para obtener los votos.



"¿Ése es el regreso al que aspiran? claro que tienen derecho porque hay una oposición, eso es legítimo, pero vamos a revisar lo que hicieron; que se sepa, para que se aleje esa posibilidad y no retrogradar, no volver a lo mismo", dijo.



En agosto, Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, denunció la compra de votos a senadores y diputados, para aprobar la reforma energética en 2013, presuntamente ordenados por funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.



SI DEJAN EN LIBERTAD A ALONSO ANCIRA SE SOLICITARA SE LE INVESTIGUE AL JUEZ



El Ejecutivo federal, advirtió que si un juez deja en libertad al presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, sin que haya reparado el daño por el sobreprecio en la planta de Agro Nitrogenados, desde Palacio Nacional se solicitará que se investigue al juzgador.



Explicó que comprobado que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares en la venta de la planta, lo que causó un daño a las finanzas de Pemex.



"No puede ninguna autoridad dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez, no es amenaza ni advertencia, pero no puedo ser encubridor", comentó.



Dijo que todos los ciudadanos, incluyendo al Presidente, deben ayudar a limpiar de corrupción al país, por lo que pidió denunciar cualquier tipo de irregularidad. En tanto, les envió el mensaje a los implicados diciendo que si quieren un arreglo primero tienen que devolver lo que se sustrajo indebidamente de la hacienda pública.



"Yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos, pero si están en lo mismo y pensando que con boletines y amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar el daño, están en un error. A lo mejor los están mal informando o piensan que es el tiempo de antes", agregó.



Sobre la consulta para llevar a juicio a los ex presidentes, el Mandatario insistió en que el mejor camino para el país es realizar una consulta pública.

En este sentido, aseveró que esta vía es mejor que el Ministerio Público.



De acuerdo con el mandatario, si participa más de 40 por ciento de los ciudadanos en posibilidades de hacerlo, el resultado se vuelve vinculatorio, ’va a haber mucha información, va a avanzar la investigación en la fiscalía en los juzgados, va a abrirse el debate público y la gente va a decidir informada, con su criterio, su libertad, entonces es buen ejercicio hacerlo, es mucho mejor que dejarlo al Ministerio Publico’.