AMLO pidió ayuda a Joe Biden para tener más vacunas, pero la negó: su prioridad es EU, dice Proceso

El Presidente Andrés Manuel López Obrador habría pedido ayuda a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para adquirir un mayor número de vacunas contra la COVID-19, revelaron fuentes diplomáticas de ambos países al semanario Proceso.



Sin embargo, detallaron las fuentes a la revista, Biden respondió que no era el momento, ya que su prioridad era atender a los estadounidenses.



El pasado 22 de enero, ambos mandatarios sostuvieron una charla telefónica centrada en temas relacionados a la migración y la COVID-19.



De acuerdo con Proceso, López Obrador también habría abogado, ante su homólogo estadounidense, para que los migrantes mexicanos recibieran la vacuna contra el nuevo virus.



Biden, añadió el semanario, habría respondido de manera positiva, al asegurar que su plan de vacunación era universal, por lo que los migrantes contarían con una dosis para ser inmunizados.



Ayer, el Presidente López Obrador reapareció en un video, luego de haber dado positivo a la COVID-19 el pasado 24 de enero.



En su video, el mandatario mexicano anunció que México contará con 6 millones de vacunas, a partir del 19 de febrero, con lo que buscaría resarcir el atraso en su plan de vacunación, luego de que la farmacéutica Pfizer anunciara una reducción en la entrega de dosis, por remodelación a su planta en Puurs, Bélgica.



El plan del mandatario incluye la recepción de las vacunas Sputnik V, de Rusia; AstraZeneca; Pfizer; CanSino; y otras dosis más provenientes del mecanismo Covax.



’Hablé con el Presidente Putin y nos ofreció mandarnos vacunas Sputnik, que es una vacuna que ellos están produciendo. Van a llegar esas vacunas en pco tiempo. Conseguimos vacunas de AstraZeneca, además del convenio que tenemos. Vamos a traer de la India. Vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Sputnik’, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.



’Ya establecimos comunicación con Pfizer. No sé si alcance a comentarles que hablé con el gerente de Pfizer, se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían retrasado, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis. También el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con un millón 800 mil dosis, a eso hay que agregar que vamos a tener para febrero la vacuna CanSino, de laboratorios de China’, agregó.



’Vamos a tener para febrero cerca de 6 millones de dosis de vacunas, y en marzo vamos, sin ningún problema a contar con el doble, 12 millones de dosis. Para finales de marzo podríamos tener ya vacunados, ya con primera dosis a todos los adultos mayores en nuestro país. Tenemos que darle preferencia a los adultos mayores porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores, se reduce la mortalidad de COVID hasta en un 80 por ciento’, expuso.



MÉXICO Y LAS VACUNAS



México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022. Para ello ha firmado acuerdos por 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 34.4 millones de la plataforma Covax de la OMS, y 24 millones más de la fórmula rusa Sputnik V.



A la fecha ha aplicado 662 mil 217 dosis a personal médico y maestros de Campeche. Del total, 31 mil 397 personas ya han recibido las dos dosis de inmunización contra la COVID-19.



Sin embargo, el plan de vacunación ha sufrido un revés, luego de que Pfizer anunciara una reducción temporal en las entregas para poder aumentar la producción en su planta de Puurs, Bélgica, que suministra todas las dosis enviadas fuera de Estados Unidos.



La demora, que la farmacéutica dijo podría durar unas semanas, no sólo afecta el número de personas que pueden ser inoculadas durante ese periodo, sino que también altera los planes que los gobiernos elaboraron para que los ancianos y cuidadores recibieran las dos dosis necesarias dentro de un estricto periodo de varias semanas.



Pfizer comentó a The Associated Press el miércoles que cualquier retraso en estos momentos resultará en un enorme salto hacia adelante en los próximos meses. La compañía originalmente esperaba producir mil 300 millones de dosis de la vacuna este año.



Hasta ayer, México acumulaba un millón 841 mil 893 contagios confirmados y 156 mil 579 fallecimientos, según cifras de la Secretaría de Salud.



Con estas cifras, el país ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y escaló esta semana al tercer puesto del orbe con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.