AMLO: Plan para conmemorar en 2021, la fundación de Tenochtitlan y la Independencia de México

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 30, SEPTIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera acompañado de varias personalidades de su Gabinete presentó plan para conmemorar durante 2021 la fundación de la Ciudad de México, los 500 años de la Conquista y los 200 años de la Independencia.



El Gobierno Federal presentó los planes para conmemorar 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlán, 500 años de la resistencia para terminar con su conquista y los 200 años de la consumación de la Independencia de México.



’El año próximo es el año de la independencia y de la grandeza de México. Se tiene un programa con ese propósito, participa todo el gobierno en estas celebraciones. (…) Vamos a invitar a pueblos y gobiernos del mundo a que nos acompañen, vamos a recordar nuestra historia llena de grandeza desde la época prehispánica’.



El Presidente dijo, ’estamos trabajando de manera conjunta para este año que se ha denominado de la Independencia y de la Grandeza de México, el 2021 porque coincide la fundación de México-Tenochtitlán, coincide con los 500 años de dominación, de imposición, lo que significó la Conquista y 200 años de Independencia’, agregó.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México estableció cinco comités para coordinar las acciones que realizarán diferentes dependencias federales: Unos para coordinar desfiles y actos militares, a cargo de las secretarías de Defensa y Marina; el comité de Cultura e Historia, que coordinará la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); el comité de Reconocimientos y Monedas, bajo responsabilidad de la Secretaría de Economía; el comité de Educación y Civismo, a cargo de la Secretaría de Educación Pública; y el Comité Internacional, cuya organización se realizará con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



En su participación la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que "esas tres fechas se deben recordar para rescatar la memoria histórica y conocer de dónde venimos para orgullosamente tener claro hacia dónde vamos".



Dijo que, "México-Tenochtitlán, nuestra casa, lugar de encuentros, de libertades y de derechos se apresta a celebrar sus más de siete siglos de grandeza, como un ejercicio pleno del derecho a la memoria que nos forja y nos da rostro, que nos distingue y representa a todo el pueblo de México", señaló.



La celebración incluirá como uno de los actos principales el perdón por los abusos cometidos contra los pueblos originarios, mayas y yaquis, durante la invasión colonial.



El Presidente explicó que habrá exposiciones artísticas y culturales, así como exposiciones de códices, piezas arqueológicas, pintura, música.



Las autoridades federales recordaron que en septiembre de 2019 se creó la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos Procesos y Personajes Históricos de México; además, se establecieron cinco comités para coordinar las acciones de las dependencias federales.



ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO



De acuerdo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las actividades comenzarán desde febrero.



El 14 de ese mes se hará un homenaje a Vicente Guerrero, de quien dijo es "el primer presidente afromexicano" y con ello se conmemorarán los 190 años del fusilamiento de éste.



El 24 de febrero, a 200 años del Plan de Iguala, habrá una exposición de banderas originales, que también recorrerá 15 estados y 17 ciudades.



El 25 de marzo, se celebrará el Día de Resistencia en Champotón, Campeche.



• El 3 de mayo se celebrará la ceremonia de la Cruz Parlante, el fin de la Guerra de Castas, en Felipe Carrillo Puerto, y habrá una ceremonia del perdón a culturas mayas.

•

• El 12 de mayo se conmemorará la fundación de México-Tenochtitlan, tras la recuperación del lago de Texcoco. El gobierno de la Ciudad de México realizará en su momento algunas actividades.

•

• El 13 de agosto, a 500 años de memoria histórica de la caída de Tenochtitlan se realizarán exposiciones, foros y la apertura de ventanas arqueológicas.

•

• El 24 de agosto se recordará la firma de los Tratados de Córdoba.



• El 15 de septiembre, para celebrar el Grito de Independencia, se contará con con la participación de delegaciones de países invitados que acudirán a ciudades y estados; mientras que el 16 de septiembre habrá un desfile con la participación de fuerzas armadas de diferentes países.



El canciller Marcelo Ebrard detalló que en este desfile participarán contingentes de todo el mundo, "se convocará a todos los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los miembros que son socios de México en el ámbito internacional que son 252 organismos".



• El 27 de septiembre, a 200 años de la Consumación de la Independencia, habrá una verbena popular que servirá de recreación de la entrada del Ejército Trigarante al Zócalo.

•

• El 28 de septiembre, será la Ceremonia del Perdón a los Pueblos Originarios Yaquis de Sonora.

•

• El 30 de septiembre concluirán las celebraciones con una ceremonia en Michoacán para recordar a José María Morelos y Pavón.

•

"Estamos buscando revalorizar recuperar los motivos de hacer una celebración, reafirma nuestra identidad nacional ver con ojos renovados que somos ciudadanos libres", acotó.



DE DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA PETICION ENVIADA A LA CORTE ENVIARE

INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 35



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a ex mandatarios, enviará una iniciativa de reforma para modificar el artículo 35.



Y consideró que la decisión de la Corte es trascendente porque va a resolver si en los hechos se aplica en México la democracia participativa o si el país y los ciudadanos se quedan limitados a la democracia representativa.



El Mandatario expresó que las consultas populares conceden el poder a los ciudadanos para intervenir y participar en las decisiones importantes del país de manera frecuente y no sólo cada tres o seis años, en las elecciones.



’Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos dos cosas: una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso, no.



’Fue mi compromiso que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, de inmediato estaría mandando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esta posibilidad’, declaró.



El Presidente recordó que estas consultas van más allá del marco de la legalidad, sin dejar de serlo, puesto que se debe de acatar el derecho de la población para ser consultada.



Asimismo, afirmó que el fallo de la SCJN será trascendental, pues definirá el camino hacia una democracia participativa.



’Mañana es un día importante, sin duda, la decisión que va a tomar la Corte es trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa, (…) si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo, en todo momento, decida la forma de su gobierno’, manifestó.



El jueves de la semana pasada, el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, consideró como ’un concierto de inconstitucionalidades’ la solicitud de consulta popular del Presidente.



En el proyecto revisión de la consulta popular 1/2020, se detalla que la Corte considera improcedente el ejercicio, pues conlleva en sí, una restricción de los derechos humanos y una afectación a las garantías.



Ante esto, el Presidente argumentó que no existe violación de los derechos humanos al realizar las consultas, pues, en caso de que la población decida inicial los juicios, las investigaciones y todo el proceso en general se hará conforme a los estatutos legales, buscando seguir el ’debido proceso’ y el respeto de las garantías.



Y advirtió que, si se mantiene el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el máximo tribunal del país debe asumir su responsabilidad ’yo me deslindo’.



El mandatario pidió que cada poder tome su responsabilidad en el caso, sobre todo al Poder Judicial, que será quien decida el destino de los procesos, y posteriormente la Fiscalía, que será responsable de evitar la impunidad y juzgar a los ex presidentes.



El Mandatario, dijo que fue muy vergonzoso lo que sucedió en el sexenio pasado cuando se buscaba realizar una consulta sobre la reforma energética y la Corte determinó que no procedía esta consulta porque se verían afectadas las finanzas del país.



’Que pregunten para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, que recojan este día hoy el sentimiento de la gente. Si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuesta que lo hagan con entrevistas con gente de la calle, que tomen en cuenta lo que se menciona.



Recordó que los ciudadanos se organizaron y reunieron 2 millones de firmas en menos de dos semanas ’sin dinero, sin patrocinadores ni medios de comunicación’.



¿Qué dice el Artículo 35 sobre las consultas populares?



En el capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es derecho de la ciudadanía votar en las consultas populares, específicamente sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se

sujetarán a lo siguiente:



Serán convocadas por el Congreso de la Unión si el Presidente, el 33 por ciento de las Cámaras o el 2 por ciento de los electores, lo solicita.



La petición deberá ser á aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.





El resultado de la consulta será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo sólo si votan 40 por ciento de los electores.



No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos.





El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, la verificación de los requisitos, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.



Las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto.

Las resoluciones del INE podrán ser impugnadas.