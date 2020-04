AMLO podría cambiar su plan económico si no funciona el que presentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el único plan para reactivar la economía es el que presentó ayer domingo en Palacio Nacional, sin embargo, aseguró que podría cambiar si ’objetivamente no funcionara’.



’Algunos pusieron: ‘bueno, el presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el secretario de Hacienda va a puntualizar, a desglosar las medidas, vienen otras medidas, no, es esto. Solamente que esto, objetivamente no funcionara, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos’, aseveró AMLO.



López Obrador aseguro que se tiene el dinero para financiar este plan y no se trata de deuda, sino recursos de fondos y fideicomisos, y reiteró que no se va a despedir a ningún trabajador del Estado.



Agradeció a la ciudadanía que se esté aislando, pues ha sido muy favorable todo su apoyo, por lo que se sigue trabajando por si hay un desbordamiento de la epidemia.