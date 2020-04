AMLO: Por el Covid-19, pido a la población actuar con serenidad y no dejarse manipular no hacer caso a rumores que generan pánico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia que ha aplicado el país contra el coronavirus Covid-19 está dando resultados y avanza de acuerdo con lo que se estimó desde el inicio de la pandemia.

Al iniciar su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal, mencionó que parte de esta campaña es mantener a la población informada porque, de lo contrario, se empiezan a esparcir rumores que generan pánico.

’El plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados, va de acuerdo a lo que se estimó desde el principio, en sus etapas, las tres etapas, estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda, pero no podemos adelantar vísperas’, expresó.

El Mandatario federal, pidió a la población actuar con serenidad y no dejarse manipular. Aseguró, por tanto, que con la participación informada de la ciudadanía México va a salir adelante.

En este sentido, pidió tener fe en el pueblo de México y actuar de manera consciente sin caer en la desinformación.

El Presidente señaló,’vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia.

¿Dónde está nuestra fortaleza? En nuestro pueblo y su cultura, que no han resistido los mexicanos en la historia, todo: invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie, lo mismo ahora. Vamos a salir adelante’, puntualizó.

Asimismo, el Presidente informó, las autoridades de Salud reportaron que hasta el último corte oficial se mantenía la cifra de 82 casos confirmados en México, 171 casos sospechosos y 579 casos negativos.

Indicaron que del total de casos positivos, el 87 por ciento recibió atención ambulatoria y solo el 13 por ciento restante tuvo necesidad de estar hospitalizado. El promedio de edad de las personas infectadas es de 44.5 años.