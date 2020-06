AMLO: Presunto bloque opositor busca debilitar políticamente el Proyecto de 4T, con miras a las elecciones de 2021

El subsecretario de Prevención y Promoción de salud, Hugo López Gatell, informó en la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pese a cumplir ocho días con el plan de reactivación económica de la "nueva normalidad", México está en la fase más crítica del brote con más de 120.000 casos y más de 14.000 muertos confirmados por coronavirus.



El funcionario reiteró que las 32 entidades están en rojo, el máximo nivel de riesgo, con solo tres de ellas con la tendencia de hospitalizados en descenso y con 23 en ascenso.



Dentro de esta fase, advirtió, deben permanecer suspendidos los gimnasios, cines, teatros, museos, centros comerciales, templos de culto, conciertos, bares, cantinas y salones de fiesta, actividades que algunos Gobiernos estatales han permitido reabrir.



Aun así, el subsecretario reconoció que algunos sectores deben reactivarse pese al riesgo de contagio.



Señaló, "un balance apropiado entre la aspiración de lograr reactivar la economía, el bienestar social, la generación de riqueza, sobre todo para las familias que dependen día a día de estos espacios económicos, pero por otro lado cuidando que la cantidad de personas que se integran al espacio público sea muy controlada", argumentó.



La ocupación general en la red de hospitalización para infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 46 %, lo que significa que hay 10.346 camas ocupadas y 12.318 disponibles en 795 hospitales.



La ocupación de ventiladores (para enfermos críticos) es 38 %, por lo que hay 2.979 camas intensivas ocupadas y 4.805 disponibles.



López Gatell recordó, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes confirmadas por COVID-19 y el decimocuarto en casos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.



PRESUNTO BLOQUE OPOSITOR



El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la supuesta conformación de un bloque opositor, que aseguró, busca debilitar políticamente su proyecto de la Cuarta Transformación con miras a las elecciones de 2021.



Durante la conferencia mañanera, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, leyó un documento que llegó a Palacio Nacional donde se informa de una estrategia que se realiza en contra de la actual administración.



El objetivo del documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022, y su diagnóstico es que a un año de las elecciones federales y locales el Presidente mantiene aceptación arriba del 50 por ciento, y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en San Lázaro y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021.



’Es posible desplazar a Morena en las elecciones federales y locales si se aplica una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, alejado del Presidente’, añadió.

Por otro lado, dijo, conformar un bloque opositor amplio donde participen: PAN, PRI, PRD, MC, México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores a fines, redes sociales y miembros de la sociedad civil.



RECHAZO A GRUPO DE ENCAPUCHADOS;



Contra grupos violentos, AMLO propone grupo de paz Tras los destrozos realizados por un grupo de encapuchados ayer en el centro de Ciudad de México, el presidente lamentó los hechos y la actitud de estos grupos que aseguró, que solo buscan la confrontación con la policía; propuso un grupo de paz para neutralizarlos, sin armamento, pero bien protegidos.



"Ayer hubo una manifestación de jóvenes, como unos 100, 150 cuando muchos, e hicieron destrozos y no internado la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando con tolerancia y no cayendo en la provocación pero sí cometen abusos porque saquean comercios.



Por eso yo no les llamo anarquistas, qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, y golpean a reporteros, agreden; hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor porque nosotros no somos represores porque provocan y provocan porque quieren que haya encontronazo pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupo de paz sin armamento.



Nada más bien protegido porque luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte; llevan palos con clavos a veces y pues es una provocación y muchos policías también golpean y también está mal.



Es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo porque es una actitud muy provocadora".



"Yo creo que los magonistas y los anarquistas no merecen este comportamiento que no tiene que ver con el anarquismo, el anarquismo fue una actividad revolucionaria, inteligente, creativa, propositiva.



El mejor plan de desarrollo que se ha escrito en México lo hicieron Juan Saravia y Ricardo Flores Magón, el plan liberal, 1906, es mejor que el plan sexenal; es el mejor plan para sacar de la pobreza al pueblo y lograr lo prosperidad de México, eso eran los anarquistas; esto no, es como caricaturesco, que así estamos".