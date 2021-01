AMLO: propuso cancelar contratos privados en penales privados ya que se consideran ¨abusivos¨

MIERCOLES, 13, ENERO, 2021, 10:40 am

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA;

SECRETARIA DE GOBERNACION;

GOBIERNO DE MEXICO







El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador propuso en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional cancelar los contratos con los penales privados ya que los consideró "abusivos", porque con estos acuerdos ’se nutría el poder económico y político’ de los reclusorios privados.

Tras una revisión a los contratos se detectó que, durante los últimos nueve años, el gobierno realizó pagos anuales por 75 mil 661 millones de pesos, correspondiente al 36 por ciento del pago total, pues todavía resta un monto de 190 mil 638 millones de pesos.

El mandatario pidió al consejero jurídico de Presidencia actuar en dos vías; en la primera se busca hablar con los proveedores de los servicios penitenciarios para llegar a un acuerdo, en beneficio de la Hacienda Pública.

’Lo siguiente, o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando’, dijo.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, en los sexenios pasados existieron abusos ’de todo tipo’ y dijo que las empresas estaban vinculadas a los políticos. Recordó que éste no ha sido el único caso de contratos millonarios que se ven opacados por la corrupción.

’Ya teníamos que actuar porque estamos en falta, resulta que para cumplir con el contrato se pagó en los años 19 y 20. Es como lo de Odebrecht, que tuvimos que pagar 19, 20 ya se detuvo porque también era un contrato abusivo, contratos leoninos’, señaló.

Del mismo modo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la existencia de ocho contratos de prestación de servicios penitenciarios, los cuales tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito, en siete casos, el 27 de diciembre de 2010.

De acuerdo con la información de la secretaria, los contratos fueron realizados por Gonzalo Villareal Guerra, coordinador de centros federales; Arturo Sosa en la Dirección general de Administración y Marco Antonio Villareal, director de adquisiciones de la misma dependencia. Los convenios se firmaron en el sexenio de Felipe Calderón, mientras Genaro García Luna era secretario de Seguridad..

Durante los últimos nueve años, el gobierno realizó pagos anuales por 75 mil 661 millones de pesos, correspondiente al 36 por ciento del pago total, pues todavía resta un monto de 190 mil 638 millones de pesos, que corresponde a contratos con algunos penales hasta el 2032 y otros hasta el 2036 o 2037.

’Así, se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266 mil 300 millones de pesos, esto significa que será tomado en cuenta los índices de precios que se manejan para los siguientes años’, declaró la secretaria.