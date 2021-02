AMLO: queremos que se devuelva lo que se sustrajo de más por planta Agro Nitrogenados

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El primer presidente reiteró la petición de que se devuelva lo que se pagó de más por la planta de Agro Nitrogenados, en el caso contra Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración Altos Hornos de México (AHMSA).

’Lo que queremos es que devuelvan lo que se sustrajo. Sí, nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados y no nada más es la decisión de un juez como era antes, que no se sabía de quién se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito, no. Ahora todo es transparente, no hay persecución para nadie pero tampoco impunidad’, comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que si se devuelven los cerca de 200 millones de dólares, recursos ’que está demostrado se pagaron de más, habría una reparación del daño y ’que la autoridad decida si además hay un castigo una disminución de pena; es un asunto de los jueces, nosotros lo que queremos es la devolución del dinero’.

Hoy se llevará a cabo en el reclusorio Norte la audiencia del empresario, quien fue extraditado el 3 de enero de España, luego de haber sido detenido en mayo de 2019 en ese país por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El delito que se le imputa al empresario no amerita prisión preventiva oficiosa, pero el juez valoró los argumentos de la FGR, la cual ve un riesgo de que se sustraiga de la justica.