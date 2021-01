AMLO quiere desaparecer organismos autónomos para ocultar la corrupción y el fracaso de su gobierno: Senadores del PAN

AMLO QUIERE DESAPARECER ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA OCULTAR LA CORRUPCIÓN Y EL FRACASO DE SU GOBIERNO: GPPAN



Este Gobierno todo lo transforma en cenizas, acusaron las senadoras y los senadores de Acción Nacional.



Le incomodan porque Morena está demostrando ser un gobierno más corrupto, más opaco e ineficiente que los gobiernos anteriores, señalaron.



El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende destruir los órganos autónomos porque no quiere que nadie lo critique, cuestione o evidencie la ineficiencia de su gobierno, afirmó el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, al tiempo que advirtió que dará la batalla una vez más para evitar la destrucción de las instituciones.



’Con el pretexto de la austeridad, el Presidente quiere desaparecerlos. Le estorban, le incomodan porque Morena está demostrando ser un gobierno más corrupto, más opaco e ineficiente que los gobiernos anteriores’, sostuvieron las senadoras y los senadores del PAN.



Estamos en favor de la competencia, de la eficiencia, de acabar con la opacidad y la corrupción, pero este gobierno se ha caracterizado por la destrucción. Están transformando todo, sí, pero en cenizas, abundaron.



’Primero quiso cooptar los órganos autónomos intentando meter incondicionales, sin preparación ni experiencia. Dos ejemplos: En la Comisión Nacional de Derechos Humanos impuso, con prácticas fraudulentas, a Rosario Piedra Ibarra. Y en la Comisión Reguladora de Energía intentaron postular a candidatos sin conocimientos ni el perfil para el puesto’, relataron.



Sin embargo, dado que no han podido imponer por completo a sus incondicionales, ahora pretenden desaparecerlos, insistieron.



’Esto es muy grave. Sería un golpe a los avances democráticos que hemos logrado, un golpe a la transparencia, a la eficiencia, a la confianza para los inversionistas, a la competitividad del país. Es una pésima señal frente a nuestros socios comerciales y el resto del mundo. Sería un terrible retroceso’, reiteraron.



Recordaron que durante este gobierno se destruyeron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Seguro Popular, El Fondo para Atención de Emergencias, el Fondo de Gastos Catastróficos en Salud, el Instituto Nacional del Emprendedor, así como fideicomisos destinados a apoyar la ciencia, la tecnología, el campo, el deporte, la cultura.



’El Presidente de la República ha manifestado una y otra vez su rechazo a los órganos autónomos. La razón es muy simple, no quiere que nadie le cuestione, critique o evidencie la ineficiencia de su gobierno’, señalaron.



Los órganos autónomos surgieron precisamente como un contrapeso al poder del ejecutivo. Para evitar los excesos, la corrupción, la injusticia; fueron concebidos como instituciones especializadas, con perfiles técnicos, profesionales y experimentados en sus respectivos ámbitos para elevar la calidad del gobierno, subrayaron, y advirtieron que en el Senado el PAN evitará que sean destruidos.