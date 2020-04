AMLO: "Estoy bien", no me voy a aislar como quieren los conservadores

www.guerrerohabla.com



Culiacán. Sinaloa. Domingo 29 marzo 2020.-"Los conservadores quieren que me aísle. Imagínense, no habría conducción o sí, habría conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan, y eso es lo que ellos quieren, quieren un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país, de manera irresponsable", dijo desde un hotel en Culiacán. Sinaloa, donde afirmó se hospedó un paciente que dio positivo a COVID-19.



"Estoy muy bien y de buenas. Si hay calentura, si hay tos seca, malestar de cuerpo más allá de los natural porque con la edad duela y más cuando se trabaja 19 horas, si hay dificultad para respirar entonces si hay que hacerse la prueba, pero si no, para que alarmarnos", dijo.



El titular del Ejecutivo dijo que está al pendiente de los casos de los gobernadores de Jalisco y Tabasco, Adán Augusto López, luego de que reportaran estar enfermos de COVID-19 en las últimas horas.



El mandatario señaló que el coronavirus "no es la peste", pero llamó a las personas a cumplir las recomendaciones para evitar que se incremente el contagio de coronavirus en el país, como son la "sana distancia" y el aislamiento.



Aunque llamó a los ciudadanos a mantener las actividades esenciales: "Salgamos a la calle y trabajemos los que tenemos una función importante, básica".

Fuente: Expansión Política