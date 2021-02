El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la noche de este jueves que ya salió negativo a COVID-19.



"Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo", aseveró en un video transmitido en sus redes sociales.



"Desde luego tengo que esperar unos días más pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando de COVID".



El mandatario ha estado confinado en Palacio Nacional durante casi dos semanas, luego de que el domingo 24 de enero indicó que dio positivo al patógeno.



De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el presidente fue prácticamente asintomático a la enfermedad y únicamente presentó febrícula y dolor de cabeza los primeros días.



En el video transmitido la noche de este jueves en Palacio Nacional, López-Obrador destacó que México ha logrado acuerdos para adquirir vacunas contra el SARS-CoV-2.



A su vez, afirmó que el país se está recuperando económicamente.