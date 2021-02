AMLO regresa a la conferencia mañanera tras superar el Covid-19

’Afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando’, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia de prensa tras recuperarse del Covid-19.



A las 07:09 horas el Tilular del Ejecutivo ingresó al Salón Tesorería de Palacio Nacional para retomar sus actividades públicas.



’Primero agradecerle a todos los mexicanos hombres y mujeres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de Covid, afortunadamente salí adelante aquí estamos para continuar luchando agradecer también tengo muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México’.



El Mandatario también agradeció los buenos deseos y buenas vibras para su personal su salud, al señala que, como decía el libertador José Martí: amor con amor se paga, estamos de nuevo en pie y en lucha.



Aseguró que continuará con el trabajo de transformación del país "porque se tiene que acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar".



El pasado 24 de enero, tras una gira por San Luis Potosí, el presidente informó que dio positivo a Covid-19 y permaneció en aislamiento durante semanas; por instrucción presidencial la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero encabezó las ’mañaneras’.



"Para que no haya rumores"

En un video publicado el pasado 4 de febrero, el Presidente informó que dio negativo a la prueba de antígenos que se realizó esa mañana, pero indicó que debía seguirse cuidando.



Antes, el 29 de enero pasado, López Obrador reapareció en un video "para que no haya rumores ni malos entendidos" sobre su salud.



’Ahora me presentó con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicale, así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa.



’Pero eso si he estado trabajo, muy pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia’, expresó.

El Universal