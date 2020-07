AMLO reitera apoyo a Gatell; "se le están lanzando con todo"

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO. 14 julio, 2020.- Luego de asegurar que están atacando "con todo" al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el presidente Andrés Manuel López Obrador le reiteró su apoyo y respaldo.

"Aprovecho para decir que lo respaldamos, porque se le están lanzando con todo, nada más le recuerdo a Hugo para que resista, ’Hugo aguanta, el pueblo se levanta’. Les recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, liberal extraordinario, participó en la promulgación y aprobación de la Constitución de 1857, ’entre más me golpean, más digno me siento’, entonces así Hugo", dijo.

En las últimas semanas, el mandatario ha afirmado que la oposición ataca al subsecretario de salud por sus decisiones ante la pandemia por Covid-19, sin embargo, él confía en su labor y la respalda.

"Apoyo a Hugo López-Gatell, saben qué quieren, pero nada más se van a quedar con las ganas, de que no informemos, de que ya no aparezca el doctor, para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo, entonces vamos a seguir informando", dijo el Presidente.

Agencia El Universal