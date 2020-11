AMLO revela 20 principios y valores de la Guía ética; mira cuáles son

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los 20 principios y valores de la Guía ética para la transformación de México, que busca que sea transmitida de los adultos a sus hijos o nietos y donde uno de los principales puntos es que la familia es la principal institución de seguridad social de la República Mexicana.



’Lo que se dice en esta guía, son los preceptos que se dan a conocer para fortalecer nuestros valores’.



Durante la conferencia mañanera de este 26 de noviembre desde Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, explicó que se convocó a los mexicanos para discutir y elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales.



’El documento es una síntesis de principios, valores y preceptos que sin ser exhaustiva ofrece los principios aceptados como positivos para la construcción de una vida y sociedad mejores, para promover soluciones moralmente aceptables cuando entran en conflicto con los fines particulares y colectivos y para incrementar el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los mexicanos’, dijo.



AMLO espera que la constitución moral ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. Foto: Getty Images.

’Tiene como propósito contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad’, agregó.



Asimismo, Ramírez Cuevas mencionó que para la creación de los 20 principios y valores se realizaron más de 39 entrevistas con especialistas.



¿Cuáles son los 20 principios y valores de la Guía ética?

Del respeto a la diferencia.- Evitemos imponer ’nuestro mundo’ al mundo de los demás

De la vida.- No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

De la dignidad.- No se debe humillar a nadie

De la libertad.- La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

Del amor.- El amor al prójimo es la esencia del humanismo.

Del sufrimiento y placer.- No hay mayor alegría que la felicidad de los demás.

Del pasado y futuro.- Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va.

De la gratitud.- El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona.

Del perdón.- El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

De la redención.- No se debe enfrentar el mal con el mal.

De la igualdad.- La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

De la verdad, la palabra y la confianza.- No mentir, no robar, no traicionar.

De la fraternidad.- Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás.

De las Leyes y la justicia.– Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie. Todo, por la razón y el derecho; nada por la fuerza.

De la autoridad y el poder.- El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Del trabajo.- No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo.

De la riqueza y la economía.- No es más rico el que tiene más dinero sino el más generoso.

De los acuerdos.- Los compromisos se cumplen.

De la familia.- La familia es la principal institución de seguridad social de México.

De los animales, las plantas y las cosas.- Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos.