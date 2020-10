AMLO revela detención de avión con tonelada y media de cocaína en Chetumal

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Orador, presidente de México, informó durante su conferencia matutina, que en la madrugada de este 27 de octubre, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo, un avión con tripulantes y una tonelada y media de cocaína dentro de la aeronave.



AMLO indicó que las personas arriba el avión fueron interceptadas cuando aterrizaron en Chetumal, una de las personas fue identificada como un extranjero. No se detalló información acerca del resto de los tripulantes.



Aterrizó a la 1 de la mañana un avión con tonelada y media de cocaína, en el aeropuerto de Chetumal, y ya se detuvo a uno de los tripulantes, parece un extranjero’, declaró AMLO ante la premisa que el gabinete de seguridad informa a toda hora.



No vamos a encubrir a nadie: AMLO ante detención de miembros de la Guardia Nacional

México formalizará pedido de vacunas Covid-19 con AztraZeneca: Ebrard

LA MAÑANERA



México formalizará pedido de vacunas Covid-19 con AztraZeneca: Ebrard

Andrés Manuel agregó que la operación de detención del avión estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de dar seguimiento a tres aviones que llegaron a México, llegando a Quintana Roo, donde uno de ellos fue detenido co el cargamento de droga.



El mandatario detalló que los tripulantes intentaron escapar al momento de salir del avión, sin embargo ya se había colocado un cerco para evitar que huyeran las personas a bordo.



Gracias a esta medida de prevención se logró la detención de uno de los tripulantes, a quien AMLO mencionó como una persona extranjera.



Sin embargo, según medios locales, logró escapar el resto de la tripulación, quienes huyeron de las instalaciones del aeropuerto de Chetumal, cerca de las instalaciones del Centro de Reinsercion Social (Cereso).