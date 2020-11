AMLO revira críticas por Tabasco: ’No me voy a mojar por la foto’

GOBIERNO FEDERAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene que cuidar su salud y que no se puede ’mojar, nada más por la foto’. Esto luego de que en redes reclamaron que no caminó en las zonas inundadas en Tabasco, sino que sobrevoló las comunidades y las recorrió también en vehículos militares.



¿Qué dijo? En su conferencia mañanera, AMLO justificó: ’Me dicen, ‘a ver mójese‘; no me puedo mojar nada más por la foto. Estoy haciendo lo que corresponde, eso ayuda más. Les digo a mis paisanos nada más me tomo la foto y me enfermo, ¿Qué se gana con eso?, o de de que no guarde la sana distancia me enferme de COVID-19, pues tampoco’.



Luego de que este fin de semana circularon fotografías de él sobre camiones militares para recorrer las calles de Tabasco, AMLO expresó que debe cuidarse y, como todos, guardar la sana distancia.



’Tengo que cuidarme. Esto es un mensaje para todos: tenemos que hacer actos, que nos organicemos bien, con poca gente, guardando la sana distancia’, expresó López Obrador.