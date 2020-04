AMLO saca el último as de la manga: EPN

¿Ese es el nivel de angustia presidencial?

Causó sorpresa que en medio de la contingencia del coronavirus saliera la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, informara que Luis Miranda Nava, diputado por el PRI y amigo personal de Enrique Peña Nieto, tiene abierto un proceso.



En su calidad de diputado federal se necesita todo un procedimiento para enjuiciarlo. Sin embargo, el proceso podría llamar la atención de los mexicanos. Sería mediático. Se acercan las pesquisas a Enrique Peña Nieto, a su ex esposa y a todo el grupo de Atlacomulco, del Estado de México.



En las teorías de la conspiración se piensa en un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Este acuerdo se habría tomado desde 2018, con el fin que Peña Nieto, su familia y unos cuantos colaboradores muy cercanos, tuvieran impunidad. Así, al final de cuentas, le dejaría el camino abierto y sin obstáculos a AMLO para la Presidencia de la República.



Sin embargo, hoy queda claro que Peña Nieto es la carta oculta en la manga de la Cuarta Transformación para levantar la imagen del gobierno morenista, especialmente en el preámbulo de las elecciones de 2021. Morena necesita retener la mayoría de Diputados, pese a mala imagen de los gobernantes guindas elegidos (en muchos casos) por tómbola, de incompetentes y corruptos.



A la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno peñista, se encendieron las alertas de Morena. Se murió quien podría haber sido sacrificable, ya que Ruiz Esparza actuó en el manejo de todos los negocios limpios y no tanto, de esa dependencia. En obras públicas, pues.



Él tenía toda la información de esas obras, concesionadas a empresas privadas que florecieron al amparo del Grupo Atlacomulco, del que forman parte Peña Nieto, Luis Miranda, así como varios exsecretarios de gabinete y actuales legisladores.



La investigación surge en estos momentos en que las encuestas serias baja, en picada, la aprobación del gobierno de López Obrador. Así llamaría la atención de todo el país y, obviamente, tendría repercusiones en Estados Unidos a donde se necesita obtener información que pueda fundamental la presunta corrupción del sexenio pasado.



Al iniciar la investigación alrededor de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la aprobación sobre el gobierno de AMLO se mantuvo. Sin embargo, la falta de eficiencia en el manejo de la pandemia del COVID-19, provocó que el gobierno federal perdiera simpatías, especialmente de la clase media que continuamente es afectada por las medidas económicas adoptadas por la 4T.



¿Esto es una acción desesperada para recuperar el terreno que pierde sistemáticamente Morena? Todo va de la mano de las elecciones de 2021.



PODEROSOS CABALLEROS: Pues el Senado, a través de Ricardo Monreal, le propuso al presidente López Obrador, la liberación de muchos reos para aliviar el hacinamiento de las prisiones en el país. Esto, las convierte en un caldo de cultivo brutal para el coronavirus, con consecuencias mortales para muchas personas. De esa forma liberarían más del 25% de los presos y los envían a sus casas. Serían los primo delincuentes de ilícitos que no representen riesgo a la sociedad, y quienes demuestren buena conducta. Hablamos de más de 30 mil liberados. Esta ley de Amnistía será aprobada por mayoría en el Senado, la próxima semana y los legisladores serían citados para presentarse físicamente. No será una sesión virtual.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Cotemar, que trabaja en la exploración petrolera en el mar, presentó a su personal medidas para evaluar, contener y mitigar el riesgo del COVID-19 en sus familias y comunidades. Destacan el suministro de insumos sanitarios y médicos a bordo y en tierra. Todas las áreas cuentan con sanitizantes e instalaciones de higiene. Fortalecieron medidas de control médico en los accesos de las oficinas, muelles de abordaje, hangar aéreo y en todas las embarcaciones. Impulsan el trabajo en casa para personal administrativo. Suspendió viajes y capacitaciones no contractuales. Como proveedor de Pemex, y en sintonía con sus protocolos, hacia finales del mes de marzo adoptaron un rol de trabajo a bordo de 28 días de trabajo por 28 días de descanso.







