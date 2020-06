¿AMLO se ’calentó’?

Se tensa la relación con Enrique Alfaro

Cierran filas, gobernadores del bloque opositor

UIF y ASF, poderosas puntas de lanza



ADEMÁS de los estragos en la salud pública, el desempleo y el decrecimiento económico, el país enfrenta un serio problema político derivado de la confrontación entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y un bloque opositor integrado por siete gobernadores.



Por desgracia, la discrepancia se ha recrudecido y mantiene en esquinas opuestas del ring político al Jefe del Ejecutivo Federal y al mandatario estatal de JALISCO, ENRIQUE ALFARO.



Si ya de por sí la relación entre ambos no era de lo más cordial como consecuencia de criterios distintos para hacer frente al coronavirus, el asesinato a golpes del joven GIOVANI LÓPEZ a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, tensó la relación AMLO-ALFARO.



En desafortunada declaración, el virrey jalisciense responsabilizó al jefe de la Nación y a Morena de ser los autores de las manifestaciones violentas contra el gobierno estatal. De nada sirvió un cambio de matiz en posterior pronunciamiento, pues para entonces el huésped del Palacio Nacional ’ya estaba caliente’.



El sesgo político que tomó el homicidio de GIOVANI LÓPEZ se produce en un momento crítico para México, los mexicanos y el gobierno de la Cuarta Transformación, toda vez que no se ha logrado domar ni aplanar la curva epidémica que cada día cobra víctimas mortales por Covid-19.



Por lo pronto, ha trascendido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga con lupa el endeudamiento de las finanzas públicas del estado de Jalisco, cuyo Congreso Local autorizó recientemente un nuevo préstamo por 6 mil 200 millones de pesos.



Otro amague federal contra el mandatario de aquella entidad del occidente mexicano es la supuesta o real detección de facturas falsas, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, también, que en el Poder Legislativo se comienza a manejar la desaparición de poderes.



Lo que podría incrementar la crisis política interna es que el gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO cuenta con el respaldo y cierre de filas de los mandatarios a quienes ya se identifica como ’los siete samuráis’.



Le han manifestado su apoyo los gobernadores de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de Nuevo Léon, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN; de Coahuila, MIGUEL RIQUELME; de Michoacán, SILVANO AUREOLES; de Durango, JOSE ROSAS AISPURO; y de Colima, JOSÉ IGNACIO PERALTA.



El caparazón de ALFARO también incluye el respaldo solidario de dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO RANNAURO, quien, por cierto, envió dura misiva al presidente LÓPEZ OBRADOR reclamando y precisando el origen de la controversia con el mandatario estatal jalisciense.



En nada, pero en nada abona la confrontación entre Federación y estados y, menos aún, cuando el tlatoani azteca es repetitivo en lo que respecta a disipar diferencias a través del diálogo.



En contraparte, los gobernadores saben, bien que saben que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son poderosas punta de lanza del gobierno de la 4T.



Ahora que, es objetivo mencionarlo, independientemente de pesos y centavos del presupuesto, semáforos sanitarios y técnicas para cortar la cadena de trasmisión del coronavirus, no es aventurado colocar en la misma mesa el proceso eleccionario del año próximo.



Lo que, lisa y llanamente quiere decir que cada actor en el actual escenario político lo que verdaderamente pretende es ’llevar agua a su molino’.



DESDE EL BALCÓN:

Mediante la tecnología Zoom, el Club Primera Plana que preside el ingeniero y licenciado en periodismo JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA llevó a cabo de manera virtual la reunión de los asociados.

El semáforo rojo en la Ciudad de México impide las reuniones presenciales, lo que no fue impedimento para el desahogo de distintos temas de la emblemática organización gremial que se convierte en pionera en este tipo de reuniones a distancia.

El éxito del Club Primera Plana de inmediato fue copiado por otras asociaciones que se caracterizan por llevar a cabo ’asambleas conjuntas’, a pesar de membretes y actas constitutivas distintas.

De ese tamaño es la seriedad y la formalidad.

Aunque, qué se puede esperar de teóricas asociaciones civiles que en la práctica funcionan como simples clubes ’de amigos de’.

Peor aun cuando se rasgan las vestiduras en defensa de la libertad de expresión, pero no aceptan criterios encontrados, olvidando la célebre frase que refiere ’podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé con todo tu derecho a decirlo’.

Claro, claro……. la senectud cobra su factura.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

