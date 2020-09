AMLO se congratula de las divisiones entre mexicanos: ’vivimos un momento estelar’, afirma

La Medina (Laura), muy a su estilo de no respetar turnos,

Paul Contreras, a quien sus compañeros en las mañaneras le llaman El pirata falso, propietario del portal Ni un corrupto más, mueblero en Sinaloa, defensor de migrantes y periodista por accidente, considerado del grupo de comunicadores afines a la 4T, rompió con su línea al pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador llamar a sus seguidores al respeto y la concordia porque, por su causa, dijo, pareciera que los mexicanos somos hoy como los Montesco y los Capuleto, vivimos divididos y confrontados.



’Que les diría’, indagó Contreras.



La respuesta fue directa, sin concesiones:



’Bueno, que estamos viviendo un momento estelar.



’Eso que para ti es motivo de preocupación, para mí es motivo de mucha satisfacción, porque no hay inmovilismo, hay debate, hay pluralidad, se garantiza el derecho a disentir, se garantizan las libertades.



’Miren, estamos hablando de (la) Cuarta Transformación y las tres transformaciones anteriores se hicieron con las armas y hubo muchísima violencia.



’Para entender lo que es polarización, porque se exagera en eso, en una sociedad democrática pues hay polémica, hay confrontación política, nada más escuchen los discursos de campaña en Estados Unidos, en cualquier país. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación profunda, sin violencia, por eso hablo de que es un momento estelar.



’Y tiene que haber diferencias. ¿Cómo no van a estar molestos nuestros adversarios si pertenecían a un régimen, para mí, de privilegios, un régimen antipopular? Pues es normal que existan estas diferencias.



’Afortunadamente no ha pasado a mayores porque la gente es muy responsable. Puede ser que haya en las élites de la llamada clase política o de la sociedad política llamados a la violencia, pero la gente en México no quiere eso, quiere la paz, quiere vivir en paz.



’Entonces, sí podemos seguir como vamos y hay que respetarnos, pero no quedarnos callados. Es que nos afectó mucho el sometimiento de los gobiernos neoliberales. Ahí pongo una parte del escrito, imagínense cuánto daño nos hizo el tener silenciada a la prensa, con honrosas excepciones, todo lo que se ocultó, todo lo que no se le dijo al pueblo, todo esto que se está dando a conocer.



’Por ejemplo, lo del dinero para la campaña del ex presidente Peña Nieto, pues lo denunciamos, pero formalmente, se presentaron pruebas del manejo indebido de dinero. Busquen en la hemeroteca si salía algo en los periódicos sobre estas denuncias, con todas las pruebas pidiendo que se anulara la elección, y silencio cómplice.



’Imagínense, con una prensa democrática no hubiese habido el fraude de 2006 ni de 2012.



’¿Qué hicieron en 2006 con el fraude?



’Pues encubrir. Ya les he dicho cómo hacíamos manifestaciones de protesta y en el Reforma nos contaban para decir que no éramos un millón, que éramos 350 mil, nos ponían alfileres en las fotos a cada uno y con notario público contaban. La guerra sucia.



’Entonces, ya no a ese silencio cómplice, no, al ejercicio de las libertades, no le hace que insulten, me insultan, pero yo prefiero la libertad al silencio, porque yo me voy a ir, no voy a ser eterno y además soy partidario de la no reelección y no me creo insustituible y no tengo demasiado apego al poder; pero a ver, que vengan los que van a venir, ¿van a volver a silenciar, a comprar lealtades, a comprar consciencias?, ¿se van a quedar callados? Ya no, por eso es bueno lo que estamos viviendo.



’Además, no es para presumir, pero en la última encuesta de este fin de semana a la pregunta ¿quiere que continúe o que renuncie el presidente?, traigo 71 por ciento de que continúe, subí un punto, pero también la oposición subió un punto, porque eran 25, era 70 a 25 y ahora es 71-26, ahí la llevamos, poco a poco.



’Esto significa que la gente quiere, además me lo dicen, me lo gritan en la calle: ‘No ceda ante los corruptos’. Respaldo lo que decía el presidente Juárez ‘con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada’. El día que el pueblo no me respalde, ese día no voy a llorar, ese día me voy a ir a Palenque, Chiapas’, concluyó.



Ni para dónde hacerse. Sólo recordar que un día antes, entre sus vivas desde el balcón central de Palacio Nacional, incluyó la de: ¡Viva el amor al prójimo!



¿Aran en el mar?



Horas después de esta aclaración presidencial, un grupo de académicos, intelectuales y periodistas consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a la libertad de expresión y a la democracia bajo asedio.



El mandatario mexicano, afirmaron, estigmatiza y difama a quienes califica como sus adversarios; degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial desechando así un discurso tolerante.



’El Presidente profiere juicios y propaga falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana.



’Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país’.



En este contexto López Obrador ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, así como el dolor de las víctimas por la violencia; ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha humillado al Poder Judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas, y ahora pretende socavar la libertad de expresión’, alertaron.



Entre los firmantes de este texto están Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Roger Bartra, Agustín Basave y Francisco Valdés Ugalde.



Otras peticiones de consultas populares



Apenas Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado tramitar la consulta popular para ver si los mexicanos quieren que se enjuicie a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto y a otros se les antojó viaje.



Así, ayer el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, recibió dos solicitudes de la panista Xóchitl Gálvez y otros para que se tramiten dos consultas, para ver si se debe establecer el apoyo económico a trabajadores que perdieron su trabajo por Covid-19.



Y otras dos solicitudes -una de ’ Yeidckol Polevnsky; otra de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena- para dos consultas más sobre lo mismo que solicitó AMLO: ver si los mexicanos quieren o no que se enjuicie a los ex presidentes del neoliberalismo.



Al recibir las solicitudes, el senador Ramírez Aguilar, explicó que para estos dos últimos casos el procedimiento consiste en turnar el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2 por ciento de firmas y si éste es validado.



