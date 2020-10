AMLO: Se decretan tres días de luto nacional para honrar a las víctimas por la pandemia de Covid-19

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 27, OCTUBRE, 2020, 12:38 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en su conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que fueron enviados a Chihuahua dos hospitales móviles, insumos médicos y personal de salud, con el fin de reforzar la atención de covid-19 en la entidad, luego de que regresara al semáforo epidemiológico rojo.



El secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández Herrera, y la subsecretaria, Mirna Beltrán, se reunieron el viernes con López-Gatell para determinar las necesidades del estado, entre las que destacan la llegada de personal médico y paramédico.



’El Insabi, que ha estado a cargo de los reclutamientos, han sido 50 mil a nivel nacional, envió 75 personas, 50 ya se han ido par allá y 25 está próximas a irse’, declaró.



Además de los médicos, enfermeras, especialistas e inhaloterapeutas que fueron enviados a Chihuahua, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) apoyó con dos hospitales móviles, los cuales, están completamente equipados y permiten tener 20 camas de hospitalización con ventilador extra.



Ayer por la noche estaban en tránsito por tierra y hoy seguramente ya han de haber llegado allá. (…) En el transcurso de la semana estaremos transportando otra unidad móvil con otras 20 camas adicionales para cuidados inventivos, se estarán ubicando en Ciudad Juárez y otra cerca de allí.



El funcionario de salud agradeció al Ejército por el apoyo para trasladar las unidades médicas en menos de 48 horas, lo que implica el desplazamiento de 50 toneladas de equipo médico en 180 cajas especiales.



En cuanto a los hospitales de Chihuahua, el subsecretario destacó la reconversión de 176 camas más, que fueron reacondicionada para atender a pacientes con coronavirus en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Asimismo, el Insabi puso a disposición 52 ventiladores desarrollados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



Recordó que también fueron proporcionados insumos médicos y se facilitaron contratos al personal médico que reside en Chihuahua para ayudar a atender la emergencia sanitaria. López-Gatell destacó el trabajo conjunto con los gobiernos estatales para atender la pandemia.



’Pensamos que la respuesta ha sido positiva en la coordinación. Para el gobierno de México no hay distinción en cuanto a entidades federativas. Toda la población debe ser protegida y hemos tenido excelente coordinación con los mandatarios de las 32 entidades federativas’, dijo.



El Presidente señaló que a pesar de que también en este caso son públicas y notorias las diferencias con el gobierno de Chihuahua se dio instrucciones de realizar acciones de apoyo para el pueblo de la entidad, ’tenemos diferencias con el gobierno de Chihuahua, pero no vamos a dejar de apoyar al pueblo del estado, como a todos los mexicanos. Se les enviaron especialistas, equipo médico, ventiladores".



SE FORMALIZARA HOY PEDIDO DE VACUNAS ANTICOVID DE ASTRAZENECA



El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México formalizará hoy el pedido de la vacuna contra el coronavirus covid-19 de AstraZeneca, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



"Hoy se formalizará el pedido para México en todos sus términos".





El canciller destacó que en caso de que la vacuna esté disponible este año, se buscará tener acceso a ésta en diciembre; sin embargo, en el peor escenario se obtendría a fines de marzo.



"Estados Unidos presentó su plan. Están iniciando su programa de vacunación o lo tienen previsto, por muy tarde, en el mes de enero si tienen una buena noticia, en diciembre.





¿Cuál es el peor escenario? que no se tenga una vacuna hasta el mes de marzo. Mejor escenario del plan nacional de vacunación en el mundo a fines de diciembre, peor escenario: a fines de marzo", comentó.



Resaltó que AstraZeneca reinició exitosamente la fase tres en Estados Unidos y Pfizer está finalizando su fase tres.



"México tiene la certidumbre al acceso de está vacuna y se ha asegurado la suficiencia presupuestal para esta vacuna", afirmó.





Ebrard indicó que hasta la fecha se han repatriado a 17 mil 947 mexicanosvarados en otros países a causa de la pandemia y en total, se han atendido a 2 millones 600 mil personas en las ventanillas de Salud de los consulados.



LUTO NACIONAL POR VICTIMAS DE COVID-19 HABRÁ OFRENDA POR DIA DE MUERTOS



El Ejecutivo federal, propuso decretar tres días de luto nacional para honrar a las víctimas de la pandemia de covid-19 en México. Por ello, se instalará una ofrenda en Palacio Nacional, en el marco del Día de Muertos.



’Muchos han perdido la vida, casi 90 mil. Hay mucha tristeza de familiares y amigos, entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional con motivo también el Día de Muertos’, anunció.



El Mandatario informó que, durante el 1, 2 y 3 de noviembre se llevará a cabo una ofrenda dedicada a quienes perdieron la vida por el coronavirus, la cual estará ubicada en las instalaciones de Palacio Nacional.



’Va a ser presencial, guardada distancia (...) se va a izar a media asta la bandera el sábado, domingo y lunes’, dijo.



El lunes 2 de noviembre se realizará una ceremonia, así como homenaje presencial, en el que se espera la asistencia de familiares de personas que hayan muerto a causa del virus SARS-CoV-2.



’Vamos a buscar una representación, sobre todo de familiares de los que perdieron la vida por covid-19 que quieran venir a la ofrenda con un protocolo sanitario’, concluyó.



Asimismo, el Presidente anunció que suspenderá su gira por la República durante este fin de semana y que sólo tendrá actividades oficiales el viernes en el estado de Morelos.