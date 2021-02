AMLO se desmarca de iniciativa de Monreal sobre redes sociales: soy partidario de no regular

Regular las redes sociales, una polémica abierta durante la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente, tuvo un posicionamiento hoy:



’Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con medios de comunicación’, dijo el mandatario hoy en su conferencia de prensa matutina.



El mandatario se desmarcó de la iniciativa que presentó Ricardo Monreal en días pasados:



’Es una facultad que tienen los legisladores (…) tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas en el Senado. Si el senador presentó una iniciativa está en su derecho, como cualquier legislador’, dijo.



López Obrador consideró que es un tema polémico y reivindicó su rechazo a los mecanismos de regulación ni censura y añadió:



’Por eso no me gustó lo que hicieron las plataformas estas famosas cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos, legal y legítimamente constituido.



’Eso no puede ser ¿cómo se erigen en los grandes censores, jueces? Es como si nosotros censuráramos a los articulistas, conductores de radio y televisión. Lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui…todo esto que se aplica o se aplicaba anteriormente. No debe haber censura’.



Agregó que lo importante es que se garantice la libertad.



No obstante, consideró que en las redes hay ataques y bots, pero sostuvo que todos tienen derecho de expresarse de manifestarse pues para el mandatario quien insulta no es seguido por los usuarios o inclusive, se convierte en motivo de burla.



Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, anunció la iniciativa días después de que el presidente López Obrador expresara su malestar por lo ocurrido a Donald Trump en los últimos días de su gobierno, cuando le silenciaron las cuentas de redes sociales. Su propuesta fue presentada ayer, aunque de inmediato, la discusión se postergó dos semanas.