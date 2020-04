AMLO: Se espera que entre siete y diez días se hayan cubierto las entregas de las pensiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que hoy inició la distribución de las pensiones para los adultos mayores, y espera que en una semana se terminen de distribuir los apoyos, esto como medida de protección a este sector ante la pandemia de coronavirus.

Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo informó sobre las medidas que se están tomando para proteger a economía popular, entre las que se encuentra la entrega de cuatro meses por adelantado de pensión a los adultos mayores.

El Mandatario federal estableció, ’de entre las medidas para fortalecer la economía popular, estamos enviando por anticipado el apoyo a los adultos mayores. La dispersión en bancos comienza hoy, esto nos lleva muy poco tiempo.

Pero no todos pueden recibir su apoyo en los bancos, con ese atraso de que no tenemos sucursales en todo el país. Tenemos que entregar con operativos que se organizan pueblo por pueblo o por regiones’, afirmó.

El Mandatario también aseguró que la Guardia Nacional ha apoyado en la vigilancia y la distribución de las pensiones, por lo que espera que entre siete y diez días se hayan cubierto todas las entregas para que los adultos mayores ’tengan lo básico’.

El Presidente urgió, ’primero los más necesitados. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que les daban a los bancos a las grandes empresas, que ni estén pensando que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes. Tenemos que rescatar a quién hay que rescatar: a los pobres’, dijo.

El Ejecutivo insistió, en cuanto a las quejas sobre las pensiones, sostuvo que están relacionadas con la falta de información, pues manifestó que hay quienes tienen tarjeta y no saben cómo operarla.

Para esto, el viernes la secretaria y la subsecretaria de Bienestar, María Luisa Albores y Ariadna Montiel, expondrán sobre la dispersión de los recursos.