AMLO: Se evalúa la posible reapertura de escuelas en los estados que vayan teniendo las condiciones de seguridad sanitaria suficientes

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 23, SEPTIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa mañanera, que se está evaluando la posible reapertura de escuelas en los estados que vayan teniendo las condiciones de seguridad sanitaria suficientes ante la pandemia de covid-19, así como en las entidades que estén a punto de pasar a color verde en el semáforo epidemiológico.



Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantara ayer que Chiapas y Campeche podrían volver a clases presenciales en octubre, el Presidente dijo que las autoridades de salud analizarán el número de contagios, muertes y capacidad hospitalaria antes de tomar una decisión.



’Se está analizando el poder abrir en escuelas, no en todo el país, sino donde se van creando las condiciones. Hay estados donde están a punto de pasar a verde: el caso de Campeche y Chiapas, ahí se va a hacer una valoración y también no se descarta en los estados donde la pandemia va a la baja’, dijo.



El Ejecutivo federal, puntualizó que la apertura de los centros educativos no significa el regreso a clases, sino también una oportunidad para que los maestros regresen a las aulas y puedan llevar a cabo consultas, con el fin de encaminarse a la nueva normalidad.



’No olvidarnos de la escuela, sino empezar a regresar, a seguir familiarizándonos con la escuela.



Esto dependiendo cómo vaya a presentarse la pandemia’, resaltó.



Ante esto, el Presidente recordó que no se han presentado rebrotes del virus SARS-CoV2 en México, e incluso, los efectos adversos de la pandemia han disminuido, pues en los lugares donde continúa creciendo el número de infectados, las muertes no han aumentado.



EN OCTUBRE DEBEN RENUNCIAR FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE PARTICIPEN EN 2021



El Mandatario afirmó que los funcionarios del Gobierno de México que busquen contender en las elecciones intermedias de 2021 tienen que presentar su renuncia definitiva a sus cargos a más tardar a finales de octubre.



"Todos los que tiene aspiraciones de participar como candidatos el año próximo tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible (...) a más tardar en octubre, a finales de octubre".



El Primer Mandatario, argumentó que esto se debe a que los funcionarios "no pueden mezclar lo partidista" con el trabajo que hacen en la administración federal.



El mandatario subrayó que quienes presenten su renuncia por este motivo "no serán mal vistos" pues están ejerciendo su derecho a ser votados.



Subrayó que no se permitirá que los funcionarios pidan licencia, sino que deberán renunciar definitivamente al cargo.



El Presidente comentó que este llamado también es para que los gobernadores de las entidades donde se elegirán gubernaturas en 2021 tampoco se involucren en el proceso electoral.



En las elecciones intermedias de 2021 estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos, las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.



LOS MACHUCHONES TAMBIEN DEBEN QUEDARSE EN CAMPAMENTOS



El Presidente dijo que los manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) son bienvenidos para que instalen su plantón en Zócalo de la Ciudad de México, con todas las garantías sanitarias y de seguridad; sin embargo, invitó a los patrocinadores del movimiento a que se sumen a la protesta y que duerman en el campamento y que no sólo envíen a los acarreados.



’Sería muy bueno que los patrocinadores también se vengan a acampar aquí, que vengan a dormir aquí. No sólo su gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís.



Y cuidando, además, si se vienen los potentados que están patrocinando este asunto, que sepan que tanto para la gente más humilde como para ellos atención médica, cuidado y protección’, destacó.



El Presidente afirmó que detrás de este movimiento hay ’fifís’ patrocinándolo y se va a ir sabiendo quiénes son los involucrados a pesar de que ya no hay CISEN que espiaban a la oposición.



’Todas las garantías y bienvenidos. Nada más que no simulen y una recomendación respetuosa, que se queden a dormir los dirigentes. Y lo puedo decir yo porque nosotros participamos en muchos movimientos y nos quedábamos a dormir’, agregó.



GOBIERNOS DE CALDERON Y PEÑA NIETO CONDONARON IMPUESTOS AL SAT



El Gobierno federal condonó 413 mil millones de pesos en impuestos durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, expuso este miércoles Raquel Buenrosto, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



La funcionaria destacó el caso del Gobierno anterior, en el que se observó un ’pico’ en la condonación de impuestos en 2013. Solo en ese año se condonaron 226 mil 381 millones de pesos, debido al programa ’Ponte al corriente’.



En total, en el sexenio anterior, las autoridades tributarias perdonaron el pago de 246 mil 336 millones de pesos en impuestos, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón la cifra llegó a 166 mil 922 millones de pesos.



Lo condonado corresponde a los impuestos que 146 mil 724 contribuyentes debieron pagar a la Hacienda 60 por ciento del total corresponde solo a 100 contribuyentes de la Iniciativa Privada, es decir, 209 mil 316 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por Buenrostro.



MARGARITA GONZALEZ SARAVIA LLEGA A LA LOTERIA NACIONAL



Margarita González Saravia es la funcionaria propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para quedar al frente de la Lotería Nacional (Lotenal), luego de que el mandatario anunció que el actual director de la institución de sorteos, Ernesto Prieto, estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).



"En efecto renunció Jaime Cárdenas, lo sustituye Ernesto Prieto y Margarita González Saravia ella va a la Lotería Nacional", dijo el Presidente.



¿Quién es Margarita González Saravia? Aquí te contamos su trayectoria.



Estudió la licenciatura en Planificación Turística y actualmente es secretaria de Turismo y Cultura de Morelos y su cargo terminaría en 2024; además, es empresaria con más de 30 años de experiencia, sector en el que ha impulsado varios proyectos de turismo comunitario.



Fue presidenta de agrupaciones turísticas en el ramo de parques acuáticos y balnearios, así como hoteles.



En el gobierno se desempeñó como subsecretaria de Turismo dos veces y secretaria de Desarrollo Económico y Turismo en Cuernavaca bajo el cobijo de Cuauhtémoc Blanco. Participó en la incorporación de Tepoztlán y Tlayacapan como Pueblos Mágicos de México.



También colaboró en el ámbito cultura con festivales como Cinema Planeta, Festival de la Memoria, Sabores Morelos, Festival de la Primavera y ferias del libro.



Una de sus últimas acciones como secretaria fue trasladar a digital la Feria del Libro de Morelos 2020 para no cancelar en evento ante la pandemia de covid-19.



Tras el anuncio del presidente López Obrador, el gobierno de Morelos informó que González Saravia dejará el cargo el 1 de octubre. En un comunicado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco le deseó éxito en el que será su nuevo encargo.