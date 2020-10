AMLO: Se han recuperado alrededor de 210 mil empleos en agosto y septiembre ante crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 01, OCTUBRE, 2020, 11:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICOa Mañanera



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre agosto y septiembre se recuperaron alrededor de 210 mil empleos, ante la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de covid-19.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que después de la pérdida masiva de empleos entre mayo y abril, cuando hubo un millón menos puestos de trabajo en mayo, ya hay una recuperación económica visible en el país.



"Ya hay una recuperación económica, pero hasta ayer el dato que teníamos es que hemos recuperado, sumando agosto y septiembre, 210 mil empleos aproximadamente, ¿si se acuerdan de cómo nos caímos en abril? perdimos 550 mil empleos. en mayo también, llegamos a perder cerca de un millón’.



El Mandatario precisó que en agosto hubo un incremento de 92 mil trabajos, mientras que en septiembre se superó la cifra de 110 mil empleos, al 29 de septiembre.



"En agosto ganamos 92 mil y ahora superamos, creo que andamos en 110; 118 mil, es hasta el 29 de septiembre", afirmó.



Además, el Presidente explicó que "así vamos a poder, en seis meses a más tardar, llegar a los 20 millones 500 mil empleos" inscritos al Seguro Social, "que teníamos antes de la pandemia; es un buen indicador".



El Primer Mandatario estimó que el millón de empleos perdidos entre marzo y julio de este año, durante la etapa más crítica de la pandemia de covid-19, se recuperarán en los próximos seis meses si continúa la tendencia de las últimas semanas.



Aprovechó para informar que la recaudación también se mantuvo e incluso aumentó en términos nominales sin tomar en cuenta la inflación, por lo que celebró que fallaron los pronósticos de los empresarios que querían prórrogas para pagar impuestos y se les negó porque se ponía en riesgo el desarrollo del país.



"Y no íbamos a tener presupuesto para apoyar a la gente y atender la pandemia, si le hago caso que se diera una prórroga de tres, seis meses se nos cae la recaudación y cómo pagamos a maestros a médicos y cómo damos las pensiones y las becas, estaríamos inmersos en una profunda crisis de bienestar, me llegaron a decir es que de todas maneras no van a recaudar", remarcó.



Explicó que en términos nominales se recaudaron 60 mil millones de pesos más que el año pasado y se logró gracias a que no se ha permitido la corrupción.



CON DEMOCRACIA Y SIN USAR LA FUERZA BRUTA, MARCHARAN POR 2 DE OCTUBRE



El Presidente habló del movimiento de 1968 y mencionó que su gobierno buscará arreglar todo de forma pacífica para acabar con el autoritarismo.



’El movimiento estudiantil de 1968 surge por una exigencia de libertades en el mundo, incluso antes del movimiento en México, surge un movimiento de jóvenes en francia por el predominio de gobiernos autoritarios.



Fue un movimiento libertario y se le reprime para reafirmar el régimen político autoritario de entonces’ dijo.



Dentro del tema de la violencia en México y en el marco de la conmemoración de los actos del 2 de octubre de 1968, el Presidente señaló sobre los actos de gobiernos anteriores y mencionó que todo conflicto buscará ser resuelto de forma pacífica y haciendo mención del presidente Benito Juárez, su gobierno no hará nada por la fuerza y será por la razón y el derecho.



En otro punto dentro del mismo marco de la violencia y los actos del 2 de octubre, el ejecutivo mencionó que, como comandante de las fuerzas armadas, no daría una orden que reprimiera al pueblo, no habrá represión o se perseguirá a nadie, haciendo hincapié en que actualmente su gobierno no tiene ninguna denuncia de tortura.



Conforme a la decisión de eliminar el estado mayor presidencial, el Presidente dijo que su decisión estuvo influenciada por la actitud del estado mayor presidencial no solo en años recientes sino en actitudes como las vistas en 1968 con intervenciones dentro de las manifestaciones y otros eventos de la vida pública, el mismo presidente se detuvo a recordar un pasaje de la vida de Cuauhtémoc Cárdenas, mencionando la intervención del estado mayor presidencial en actos como el movimiento de 1968 o el accidente aéreo de Carlos Madrazo.



El Presidente mencionó que en los eventos del 2 de octubre, el estado asegurará la seguridad y la libertad de expresión de las ideas pero condena la violencia acusando a distintos provocadores como según indica, existieron en el movimiento del 68 pidiendo que no haya violencia, únicamente libertad de expresión y manifestación, la presencia de violencia en estas manifestaciones, ’no es revolucionario, eso no es de izquierda, eso no es más que conservadurismo, son actitudes fascistoides’.



DINEROS DE FIDEICOMISOS SE DESTINARAN INTEGROS AL SECTOR SALUD



"El Presidente afirmó que aunque se está pidiendo la desaparición de 109 fideicomisos, los beneficiarios continuarán recibiendo apoyo económico, pero que ahora será de manera directa, previo a su discusión en la Cámara de Diputados.



"Los investigadores van a seguir recibiendo apoyos, artistas, escritores, intelectuales, que recibían sus becas lo mismo, sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa", dijo.



El Mandatario adelantó que esos dineros de los fideicomisos irán directamente al sector salud, así como se está haciendo con adultos mayores, becas, jóvenes construyendo el futuro, entre otros.