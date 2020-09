AMLO: Se pidió a la Secretaría de SHCP enviar una carta a SCJN, INE y FGR para solicitarles ahorren lo más posible en su presupuesto 2021

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 02, SEPTIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enviar una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitarles que ahorren lo más posible en su presupuesto 2021 debido a la situación económica que está atravesando el país.



El Ejecutivo federal, explicó que la semana pasada le pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que enviara el escrito y confió en que los titulares de los órganos autónomos lo tomen en cuenta, tal como lo hizo el Poder Legislativo este 2020.



"Le pedí al secretario de Hacienda que, con todo respeto a las autonomías, se les informara a estos poderes de la situación económica por la que se está atravesando y que de manera voluntaria se hiciera un esfuerzo para que estos organismos ahorraran lo más que se pueda.



El Presidente indicó esto es "por la caída de la economía, por la crisis sanitaria, se envió un escrito hace como cinco días, una semana, de manera muy respetuosa y consideró que lo van a tomar en cuenta este llamamiento", destacó.



El Mandatario afirmó que en el caso del INE hay dos partidas disponibles: una relacionada con la organización de elecciones en la que se pueden generar ahorros y la otra es la que se entrega por ley a los partidos políticos.



En este sentido, recordó que hay una iniciativa para reducir el presupuesto a los partidos, pero no ha logrado pasar.



"No han querido aprobarla, a lo mejor ahora se aprueba porque bien podrían bajar hasta 50 por ciento de su gasto los partidos, en una de esas nos dan la buena noticia que van a utilizar nada más la mitad del presupuesto", agregó.



Sobre desaparición de subsecretarías, el Presidente reiteró que cada una de las dependencias de gobierno eliminará por lo menos una de estas áreas para ahorrar recursos.



Sin precisar una cifra, dijo que se va a obtener mucho dinero para utilizarlos en otras necesidades del país.



"No desaparecen las funciones, va a seguirse atendiendo todo lo relacionado con la minería, pero lo va a hacer una de las dos subsecretarías de la Secretaría de Economía que asume esa función.



Lo mismo en Gobernación, en Agricultura, en Hacienda, en Energía, en todas las secretarías prácticamente se van a eliminar estos cargos, una subsecretaría para gastar menos, antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno un aparato burocrático costosísimo, oneroso", remarcó.



EL PAQUETE ECONOMICO SE PRESENTARA EL 8 DE SEPTIEMBRE



El presidente descartó que exista subejercicio del gasto en las secretarías federales, recordó que el gobierno entregará el Paquete Económico 2021 el 8 de septiembre, e indicó que el día siguiente el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estará en la conferencia para ofrecer detalles del mismo.



’Vamos a informar sobre el avance en el ejercicio del presupuesto.



Este año se ha ido avanzando de acuerdo al programa, no hay subejercicio en presupuestos aprobados (…) se va avanzando’, destacó.



Detalló que el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se entregará al Congreso el 8 de septiembre, fecha límite marcada por ley.



Éste, recordó, debe analizarse, discutirse, y en su caso, aprobarse por la Cámara de Diputados, pues es una de sus facultades exclusivas.



En el caso particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), indicó que se está avanzando en las obras, el programa de mantenimiento de carreteras, la construcción de caminos, y dos grandes proyectos relacionados con trenes, que son el tren de Guadalajara y el Tren Interurbano México-Toluca.



’Está a punto de que se reciba, se entregue el tren en Guadalajara, incluso se piensa inaugurar en este mes’, dijo, que el México-Toluca ’está avanzando, tiene presupuesto y se está trabajando, no están detenidas las obras’.