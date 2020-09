AMLO: se presentó el proyecto del Paquete Económico 2021; se detalló cómo está conformado su proceso hasta su aprobación

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 09 SEPTIEMBRE, 2020, 13:28 hrs.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, en la conferencia de prensa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, anunció que se han recuperado alrededor de 440 mil empleos en el sector industrial, luego de la crisis económica y laboral que ha causado la pandemia de covid-19 en México.



El secretario de Hacienda anunció que como parte del proceso de reapertura se espera que la economía crezca en un 4.6 por ciento, prueba de ello, es la recontratación de personas que fueron despedidas durante la emergencia sanitaria. Estos empleos se han centrado en tres niveles de la industria: la construcción, la manufactura y la industria común.



’Ya inició un proceso de reapertura y recuperación, déjenme darles sólo tres datos: a la última fecha, solamente en la industria de la construcción se han recuperado 158 mil empleos de los que se habían perdido con el covid-19.



’En la industria de la manufactura, hasta el día viernes se habían recuperado 85 mil empleos y en la industria común se han recuperado alrededor de 197 mil empleos. Así que ya estamos viendo señales que apuntan a recuperación’, dijo.



Juntas, estas cifras suman alrededor de 440 mil nuevos empleos. Al mismo tiempo, Herrera Gutiérrez informó que también es visible la recuperación de socios comerciales, gracias al tratado de libre comercio T-MEC, que será aprovechado al máximo para levantar la economía nacional. Incluso, se tienen pensado lanzar varios acuerdos con la Industria Privada para lograrlo.



El titular de la Secretaría de Hacienda descartó que el estimado de crecimiento económico planteado para el próximo año en el Paquete Económico 2021 dependa de que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus, e indicó que es una proyección responsable.



’En realidad no es un estimado muy optimista. De hecho si piensas que va a haber una caída de 8 por ciento (en 2020) y sobre esa caída del 8 por ciento un crecimiento del 4.6 por ciento, ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019’, indicó.



El funcionario dijo que es una ’estimación responsable’ y que ’no es contingente a la vacuna’ contra el covid-19, la cual, dijo, sólo condicionará que se pueda retomar una dinámica económica con toda la capacidad y hasta que no se tenga una, la economía seguirá operando en ’circunstancia inusuales’.



’Nos tiene tranquilos cómo va (la pandemia) hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual el primero de julio (…) Hay una clara tendencia decreciente de los contagios’, agregó.



Ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó en un comunicado que su principal preocupación está en el ’optimismo de los supuestos macroeconómicos del Paquete Económico’, y destacó que la estimación de crecimiento para 2021 está muy alejada del consenso del mercado.



El Ejecutivo federal, presentó el proyecto del Paquete Económico 2021, junto con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, quien detalló cómo está conformado el documento y cuál es el proceso que se sigue hasta su aprobación.



"Esto tiene que ver con el año próximo, se tiene garantizado lo que se requiere para finalizar 2020 y ya se ha presentado el presupuesto para 2021", dijo el Mandatario.



Arturo Herrera, afirmó que el gobierno está consciente de que el ritmo de la pandemia de covid-19 es lo que condicionará que más sectores puedan reabrir, "ahora nos tiene tranquilos como va hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual, hay una clara tendencia decreciente de los contagios".



NO TENGO CANDIDATO PREFERIDO PARA DIRIGIR A MORENA



El Presidente, reiteró que no debe inmiscuirse en asuntos de partidos, ante la elección de la dirigencia de Morena y aseguró que "no tengo ni candidata ni candidato preferido", luego de que ya se registraron Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky .

"Yo agradezco mucho a toda la gente que fundó Morena con mucho esfuerzo, sacrificio, hicieron una labor heroica, fue una hazaña el hacer a un lado al régimen corrupto, pero no debo meterme en los asuntos internos de Morena y no tengo, desde luego, ni candidata ni candidato preferido como era antes", agregó.



TRAS FRENO DE ASTRAZENECA EXISTEN OTRAS OPCIONES PARA ADQUIRIR VACUNA



El Ejecutivo federal, expresó que México tiene otras opciones para adquirir la vacuna contra el covid-19, luego de que AstraZeneca frenó los ensayos de su vacuna por efectos adversos en un paciente, "que lo sepa la gente, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, o sea, para tener la vacuna a tiempo; no cambia, no varia el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio; tenemos una relación similar con dos o tres empresas que ya también están en fase 3 de investigación".



Indicó que el gobierno ha recibido propuestas sobre el uso de vacunas contra el coronavirus que se están probando en Rusia, China y Estados Unidos, "considerando a México como país prioritario; entonces, decirle a la población que esto que sucede con esta vacuna no afecta el que nosotros podamos disponer más temprano que tarde de la vacuna contra el covid-19".



ANUNCIA AUDITORIA A BANCA DE DESARROLLO, SE EMPIEZA ESTE AÑO



El Mandatario informó que este año se iniciará una auditoría a la banca de desarrollo, "porque en todo esto de Odebrecht, en los fertilizantes, se utilizó a la banca de desarrollo; de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba desde arriba dar los créditos, también en la financiera rural, lo que era antes Banrural, entonces vamos a hacer una auditoría".



"Estamos viendo para que sea la misma Secretaría de Hacienda, con el SAT, una revisión porque ahí se dio el crédito para la planta de Odebrecht, de Etileno XXI, y antes de que empezaran a operar la planta ya les estaban devolviendo IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito, muy extraño", añadió.



ESTARE FISGONEANDO GASTO RUMBO A ELECCIONES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS



El Presidente, advirtió que estará pendiente del gasto en estados y municipios previo a las elecciones de 2021 para que no se utilice el presupuesto público de manera indebida, "ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios, si vemos que están utilizando dinero del presupuesto para entregar despensas, frijol con gorgojo para obtener votos, lo vamos a denunciar".



"Sí señalar si hay compra de votos; el que se atreva a eso no sólo será despedido, sino se va a poner a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales", comentó.