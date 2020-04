AMLO sólo ve blanco y negro en materia económica: senador Samuel García



· No todos son Slim o pobreza extrema, dice.



· Urge a reetiquetar recursos del Tren Maya, Dos bocas, Santa Lucia, partidos políticos, entre otros, hacia la emergencia del coronavirus.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión en blanco y negro que le impide impulsar un plan económico a favor de las Pymes y la clase media, señaló el senador Samuel García Sepúlveda. El emecista cuestionó que, mientras en Estados Unidos se ejecutará un plan de billones de dólares, el Ejecutivo federal rechazó de nuevo implementar acciones de rescate a favor de las empresas, subrayando que las Pymes son las más golpeadas por la cuarentena del coronavirus.



"El Presidente cree que hay un blanco y negro en México: o Slim o pobreza extrema. No todos son Slim ni pobreza extrema’, manifestó.



"Tienes un abanico de medianas, pequeñas, negocios, fondas, emprendedores, start ups... un mundo de Pymes que si no las apoyan van a quebrar", dijo en un video difundido esta tarde en redes sociales.



Para el Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, las Pymes entraron en emergencia porque su deuda en dólares aumentó con la depreciación del peso frente al dólar. "A todos los medianos que no son Slim hay que ayudarlos porque esa gente vive pidiendo créditos que están en dólares, si el dólar subió de 18 a 25, y ahorita no tienen flujo y además no les vas a quitar los impuestos federales, lo mínimo por decencia es que les den un apoyo en programa especial de medianas empresas".



El legislador señaló que por la emergencia económica, el Gobierno debe desestimar la aplicación de recursos del Presupuesto 2020 a los proyectos del tren Maya, aeropuerto Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.



El senador planteó que los 12 mil millones de pesos de los partidos políticos se destinen para la emergencia del coronavirus. "No va a haber elecciones en Coahuila o en Hidalgo, esos 12 mil millones que se vayan a la pandemia a la economía’.



"Si no va a reducir impuestos y no quiere un plan fiscal, hagamos un plan de gasto, una eficiencia y reconducción del Presupuesto".



De los 725 mil millones de Presupuesto que suman los proyectos prioritarios de AMLO, García propuso reetiquetar 300 mil millones a Salud, 100 mil millones a los estados, 200 mil millones al aparato de salud federal: IMMS e Insabi; y 100 mil millones a las Pequeñas y medianas empresas.