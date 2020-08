AMLO: sondea terreno político

Conocedor de todos los vericuetos de la política mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, visita esta entidad no sólo para encabezar la Reunión del Gabinete de Seguridad, sino también para ’atemperar’ calenturientosánimos de todos aquellos acelerados que participan en la carrera por la gubernatura de Guerrero, principalmente los del Morena, quienes se andan atacando ferozmente a través de las redes sociales.



Al presidente AMLO, le interesa mucho la sucesión de Guerrero, entidad que le ha dado muchos votos cuando ha competido con otros partidos, pero especialmente Morena, cuyos aspirantes a la candidatura a gobernador se andan sacando los ojos.



El tabasqueño toma todas sus precauciones, se cuida mucho; no sea que desde esta entidad le vayan abollar la corona, en las elecciones del año próximo. Luis Walton Aburto, ex alcalde de Acapulco, amigo personal del presidente AMLO y veterano en batallas electorales, es uno de los más fuertes aspirantes (externo) a la candidatura a gobernador por Morena.



Walton, acompañó y respaldó a AMLO, cuando éste compitió y ’perdió’ dos veces la presidencia. Ambos sollozaron las derrotas, ante Fox y Calderón (Felipe); éste último le robó la silla presidencial al ahora presidente. Por eso, AMLO anda muy encabronado y trae muchas ganas de meter al fresco bote al ratón ’Jeli-pillo’. Pablo Amílcar Sandoval, Delegado Federal –fifí-, es otro aspirante a la candidatura, cuya fortaleza reside en los programas federales y su relación que tiene con el presidente AMLO; además su hermana Eréndira, es ’poderosa’ funcionaria federal que persigue a ’todos’ los corruptos.



Fuera de los 3 mencionados arriba, en otro término se menciona con mínima posibilidad la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo. Si la candidatura se nominara por equidad de género, entonces iría a la competencia Eréndira Sandoval. Por los afectos que AMLO le tiene, pésele a quien le pese.



Entonces queda claro: El presidente López Obrador, NO viene a Guerrero para anunciar la construcción del tren Acapulco-México-Zihuatanejo-Michoacán; tampoco la Autopista Acapulco-Ixtapa-La Uniòn-Làzaro Cárdenas; menos la Autopista Acapulco-Pinotepa-Huatulco-Oaxaca; o ya de perdida la ampliación de la carretera Chilpancingo-Tlapa de Comonfort.



Nada de eso Al presidente AMLO le interesa más conocer la radiografía política electoral guerrerense, y cómo se encuentran posicionados los aspirantes a la candidatura a gobernador y todo lo demás. Más directo: Quién de los aspirantes que se mencionan le conviene más a AMLO, y sobre todo en términos económicos y financieros al estado de Guerrero.



Así de sencillo. Ese día en Acapulco, muchos políticos del Morena, AMLO, les dió la bendición, en la pasarela de aspirantes a las candidaturas, principalmente a gobernador, y por la alcaldía del puerto, la Joya de la Corona. El Covid 19, les vale…



FISCALÍA: GOLPES DE ALTO IMPACTO Los empresarios de Acapulco hasta respiraron profundo, luego de enterarse de la detención de José Ángel ’N’ (a) ’El Capuchino’, ex jefe de plaza del Cártel Independiente de Acapulco (Cida). La captura se hizo en el vecino estado de Michoacán. Edgar Saúl ’N’ (a) ’El Negro Pipa’, es otro sujeto detenido en Puebla, acusado del homicidio de la periodista Leslie Ann Pamela conocida como ’Nana Pelucas’. Se desconoce el móvil del crimen. La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del titular Maestro, Jorge Zuriel de los Santos Barrila dio a conocer a través de un comunicado que ’El Capuchino’ ha sido denunciado de perpetrar una serie de graves delitos, sobre todo la violenta extorsión a empresarios-hoteleros y comerciantes de diversos giros. La FGE, con la detención de esos presuntos delincuentes, no sólo devuelve la tranquilidad al sector empresarial y hotelero sino que la paz y certidumbre se recuperan en Acapulco, que no sólo es golpeado por la pandemia del Covid 19, sino también por grupos del crimen que ahuyentan a los inversionistas… Punto. [email protected]