AMLO sostiene llamada con Biden y confía en que "serán buenas las relaciones"

Ciudad de México. Viernes 22 enero 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien habló sobre migración, la pandemia y la cooperación para el desarrollo entre México y Estados Unidos.



Según el mandatario mexicano, esta primera comunicación indica que habrá una relación positiva entre ambos países.



"Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones", publicó este viernes en su cuenta de Twitter.





La llamada se da a dos días de que Biden asumiera como el presidente número 46 en la historia de Estados Unidos. Según López Obrador, el diálogo fue "amable" y "respetuoso".





En la llamada también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y la traductora que asiste al presidente.



Esta semana, López Obrador aseguró que no era necesario hablar con su homólogo de Estados Unidos vía telefónica, aunque subrayó que entre ambos había una buena relación y no habría



"No, no, no hace falta, o sea, le deseamos lo mejor, con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque todo está muy claro. Va a haber respeto mutuo, respeto a la soberanía", dijo el pasado jueves en su conferencia de prensa matutina.



La relación entre López Obrador y Biden ha iniciado con ciertos desaires y tropiezos. Si bien el mandatario mexicano aseguró que no tenía ningún desencuentro ni diferencias con republicanos o demócratas, López Obrador decidió felicitar a Biden hasta seis semanas después de su triunfo electoral.



El mandatario mexicano entabló comunicación con Biden desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, estado al que viajó este viernes para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional.



A través de una nota, la Presidencia de la República explicó que, durante la llamada, el jefe del Ejecutivo federal manifestó "deseos para su gestión, así como la voluntad de su gobierno de trabajar conjuntamente en la amplia agenda bilateral".