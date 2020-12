AMLO: Tatiana Clouthier, será la nueva secretaria de Economía; Graciela Márquez Colín se integra a la Junta de Gobierno del Inegi

Por Gregorio Almazán Hernández, REPORTERO

LUNES, 07, DICIEMBRE, 2020, 13:29, hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina, que Tatiana Clouthier será la nueva secretaria de Economía debido a que propondrá a la actual titular de la dependencia, Graciela Márquez Colín, a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).



Asimismo, anunció que "El día de hoy envío el nombramiento al Senado de la República, para que Graciela Márquez Colín sea miembro de la Junta de Gobierno del Institucto Nacional de Geografía y Estadística, que actualmente se desempeña como secretaria de Economía. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del Inegi y el propósito es que ya se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el Inegi y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Clouthier Carrillo", señaló.



El caso de Graciela Márquez, su nombramiento debe ser ratificado por el Senado, en el caso de Tatiana Clouthier como próxima secretaria de Economía, depende únicamente del Presidente.



El Presidente afirmó que el objetivo de quienes ocuparán estos cargos es que cumplan con "la honestidad, eso es lo que más nos importa. porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, entonces tenemos que erradicar por completo la corrupción y por eso se está proponiendo a las cinco mujeres en cargos muy importantes para el gobierno".



"No es una cosa que tenga que ver con la cuota de género, tiene que ver con la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad, entonces, las cinco tienen esa característica".



"En el caso de Tatiana es una mujer con principios, con integridad, honesta y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica en el país y se tenga buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, se siga fomentando el comercio exterior, ese fue el motivo por el que decidí nombrarla secretaría de Economía".



PEFIL DE TATIANA CLOUTHIER



• Nacida el 12 de agosto de 1964.

• Hija de Manuel Clouthier, candidato panista a la presidencia en 1988, y Leticia Carrillo.

• Licenciada en Lengua Inglesa del Tecnológico de Monterrey y con una maestría en Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Comenzó su carrera en el PAN. Fue diputada federal suplente en 1991, para luego regresar en 2003 en un periodo donde integró las comisiones de Educación y Comunicación.

• En 2005 salió del PAN por diferencias ideológicas.

• En 2009 hizo un pacto con Nueva Alianza para liderar el municipio de San Pedro de Garza, sin embargo el ganador en la contienda electoral fue Mauricio Fernández Garza, del PAN.

• Desde 1992 hasta la fecha a escrito cuatro libros.

• Fue de una de las líderes en la campaña de la colación Juntos Haremos Historia, la cual llevó a Andrés Manuel López Obrador al triunfo electoral, convirtiéndolo en presidente de México.



PROPONE A GALIA BORJA GOMEZ, SUBGOBERNADORA DE BANXICO



A finales de este año concluye el periodo de un subgobernador del Banco de México.



El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como subgobernadora del Banco de México (Banxico), así como miembro de la Junta de Gobierno de este organismo a Galia Borja Gómez, actual tesorera de la Federación, cuya propuesta se enviará hoy al Senado de la República.



"Voy a proponer el día de hoy al Senado de la República dos nombramientos: para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo banco, estoy proponiendo a Galia Borja Gómez", expresó.



El Mandatario recordó que a finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador del Banxico, quien será sustituido, esto si es ratificada su propuesta, por Galia Borja Gómez, con lo que sería la segunda mujer en el puesto.



"A Galia Borja, la va a sustituir como tesorera Elvira Concheiro, va a ser la próxima tesorera de la Federación. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados", informó.



CAPITANA ANA LOPEZ, COORDINADORA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



La capitana de altura Ana Laura López Bautista fue nombrada como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez, quien se desempeñará como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



El Ejecutivo federal, realizó el anuncio e indicó que éste y otros nombramientos serían presentados al Congreso, aunque algunos no requerían la ratificación del Poder Legislativo, pues son decisiones del Ejecutivo.



La designación de la capitana de altura se da entre otros cuatro nombramientos de mujeres para ocupar cargos gubernamentales.



Los nombramientos no tienen que ver "con la cuota de género, sino con la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad", declaró el Presidente.



Agregó que la honestidad fue un distintivo considerado para realizar los cambios y con ella se posibilita la erradicación de la corrupción.



"Estos son los cambios, con un distintivo la honestidad, que eso es lo que más nos importa, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes", concluyó.



En noviembre, Rosa Icela Rodríguez aceptó ser la titular de la SSPC, cargo que ocupaba Alfonso Durazo, quien renunció para contender por la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2021, de acuerdo con el Presidente.