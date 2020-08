AMLO: Un llamado al poder Legislativo para aprobar iniciativa, la eliminación del fuero presidencial y la extinción de fideicomisos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 19, AGOSTO, 2020, 11:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al poder legislativo para aprobar como primera iniciativa del periodo ordinario, que inicia en septiembre, la eliminación del fuero presidencial y la extinción de fideicomisos.



En conferencia mañanera desde Querétaro, el Ejecutivo federal, dijo que, tras la eliminación de los fideicomisos de las dependencias federales, la Secretaría de Hacienda administrará los recursos que ostentan.



’Que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no haya fuero, que pueda ser juzgado como es juzgado cualquier ciudadano’.



Entonces esa iniciativa la presenté desde hace más de un año y la han modificado, no hay acuerdo.



’Ahora vuelvo a insistir para que, si se puede, sea la primera iniciativa en aprobarse si así lo deciden los legisladores. Que en septiembre se termine con el fueron presidencial, estamos hablando de acabar con cerca de 200 años de impunidad legal a los presidentes’, remarcó.



Asimismo, el Mandatario pidió dar premura a la extinción de los fideicomisos, esto, debido a la situación económica que vive el país, derivada de la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.



’Queríamos que se resolviera en un periodo extraordinario por la urgencia, porque hay fondos en fideicomisos que necesitamos concentrarlos para ayudar a las finanzas públicas.



Al preguntarle su postura sobre la legislación en torno a la mariguana, el Presidente se limitó a responder que ’es un asunto que tendrán que resolver los legisladores’.



Sobre la posibilidad de que se juzgue a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tras las declaraciones de Emilio Lozoya, López Obrador reiteró que se tiene que decidir a través de una consulta, pues se trata de un asunto de Estado.



Del mismo modo, remarcó su negativa ante un juicio; consideró que la estabilidad política del país es más importante, por lo que es necesario poner punto final al periodo neoliberal que encabezaron gobiernos anteriores.



’Debemos de iniciar una etapa nueva, desterrando la corrupción, yo me inclino porque si se lleva a cabo la consulta yo votaría en contra de que se enjuicie a ex presidentes, pero es un voto como el de cualquier otro ciudadano’, sostuvo.



GOBERNADOR DE QUERETARO: SOBRE VIDEO DE LOZOYA, NO TENGA NADA QUE TEMER



El gobernador Francisco Domínguez Servién acusó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, "ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada", luego del video en donde se observa a dos ex funcionarios panistas del Senado recibiendo dinero de presuntos sobornos.



"De manera perversa se filtró un video que aparece una persona de mi confianza, lo removí de su cargo para que apele al derecho que le convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar.



Los dichos del señor Lozoya son una infamia", agregó.



Y aclaró que apoyó la reforma energética desde su cargo como diputado federal y senador, pues "personalmente siempre he tenido la convicción de que la reforma era benéfica, como legislador fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos su operación".



"No se puede creer en la palabra de un delincuente confeso y hoy doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política, no es cuestión legal, atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Doy la cara y defenderé mi nombre", declaró.



EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, CON MAS TOMAS CLANDESTINAS



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló que en Querétaro se han detectado 418 tomas clandestinas, con San Juan del Río al frente al sumar 248.

Indicó que el estado ocupa el sitio 25 a nivel nacional en homicidios dolosos con 282 casos, "muy alejado de la media nacional"; sin embargo por cada 100 mil habitantes "todavía se aleja más al 27 lugar".



DENUNCIARE A FUNCIONARIOS SI INTERVIENEN EN ELECCIONES DE 2021



El Primer Mandatario pidió que las elecciones de 2021 sean "limpias y libres, que el pueblo decida sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad", pues aseveró que denunciará si se entera que hay "gobiernos municipales estatales, funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones".



"Los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo. De una vez lo anticipo, porque no voy a dejar pasar eso, nos ha hecho mucho daño el fraude electoral, es como un crimen", destacó.