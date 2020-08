AMLO, ¿un Presidente a salto de mata?

Él dice que es normal, que los reclamos y las mentadas que cada vez crecen y proliferan más a su alrededor, son cosa esencial de la democracia.



Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ha hecho ya método, recurso cierto, el llegar a algún estado, a alguna ciudad y refugiarse durante sus giras por el país en las zonas militares y, al final, salir huyendo por la puerta de atrás. Sí, huyendo.



A últimas fechas se disculpa, se esconde, se evade del acercamiento con su pueblo, bajo el argumento de que lo hace por el respeto a la ’sana distancia’.

En los hechos Andrés Manuel López Obrador es ya un Presidente a salto de mata.



Asediado, confrontado, requerido por el pueblo al que hasta no hace mucho se le veía gustoso, sonriente, saludar desde la ventana abierta de su ’Volks’ por las calles de México.



Dos fueron los momentos del pasado fin de semana. Uno en las instalaciones del 60 Batallón con sede en Cajeme, Sonora, donde cientos de sonorenses, especialmente mujeres, se le fueron con todo por dejarlos esperando fuera de la Zona Militar, donde se refugió para luego dejarlos plantados al salir a la carrera por la puerta trasera.



Ya se imaginarán todo lo que le dijeron. Lo menos es que esperaban que no les pidiera de nuevo su voto. Las injurias abarcaron a todos sus familiares de arriba a abajo, y hacia su persona. Los adjetivos se repitieron hasta el cansancio: marica, inútil, mentiroso, grosero, falso, viejo perro, cobarde, manipulador…



Pero el círculo de la inconformidad y el desasosiego contra AMLO y su gestión de los problemas no sólo invade a los ciudadanos, también se expresa en otras autoridades como gobernadores, alcaldes y en su mismo círculo de colaboradores.



El pasado fin de semana trascendió que su secretario de Medio Ambiente, el biólogo Víctor Manuel Toledo Manzur desveló que el gobierno de la 4T de AMLO simplemente no existe. No como ’un conjunto claro y acabado de objetivos’. Es decir: como gobierno.



Que por el contrario lo que encabeza el tabasqueño es sólo una serie de brutales contradicciones y luchas internas de poder.

Lo que relata Toledo del ’gobierno de López Obrador’ es lo que otros muchos dicen, lo que destapó el primer renunciante Carlos Urzúa al dejar de ser titular de Hacienda.



Que cada secretario va lo suyo y que incluso hay en curso grandes negocios como el de Víctor Villalobos, secretario de Sader que está dedicado a avanzar los agronegocios bajo el esquema de los grandes consorcios internacionales. Y advierte que Villalobos junto con el ahora poderosísimo empresario neolonés Alfonso Romo, jefe de la Presidencia, impulsan el uso del glifosato en los campos mexicanos, a pesar de estar ya prohibido en muchos países del mundo por su peligrosidad como causante de cáncer.



Romo se ha aliado con las autoridades de Economía, denuncia Toledo, para proteger los negocios mineros de Germán Larrea, dueño de Grupo México, y principal acusado de la tragedia de Pasta de Conchos y el derrame de químicos en los ríos Bacanuchi y Sonora que afectaron a cientos de miles en varios municipios de ese estado.



Bueno, Toledo denunció que el propio Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión de gabinete para echar a andar un proyecto de venta o renta de cientos de miles de hectáreas ejidales en Campeche y su natal Tabasco en favor de un proyecto lechero de una empresa norteamericana



’Afortunadamente no se logró’, suspira Toledo.



A esto y mucho más AMLO comentó que ’es normal, natural’ que haya diferencias de opinión en su equipo, que no pasa nada dentro de un proceso de transformación.

Toledo sigue el frente de la Semarnat, muchos insisten que la 4T es ya casi ’un gobierno fallido’, las contradicciones internas aumentan y AMLO vive las presiones ciudadanas que todo eso provoca.



En un radio un poco más amplio, pero igualmente dentro de su llamada 4T, la dirigencia provisional de Alfonso Ramírez Cuéllar en Morena lanzó una nueva convocatoria para elegir vía encuesta a los nuevos dirigentes de este partido, con reacciones inmediatas de sectores que buscarán invalidarla.



Esta nueva convocatoria de Morena se conoció al parejo de la presentación de una iniciativa del senador Martí Batres en que se busca desconocer al Tribunal Electoral como gestor de las violaciones dentro del Sistema de Partidos.



Batres y otros 12 senadores radicales quieren que las violaciones dentro de Morena sean tramitadas exclusiva y directamente por los ministros de la Suprema Corte.



La iniciativa de Batres y su grupo, fue repudiada por el resto de los senadores de Morena, quienes les pidieron respetar el entramado institucional electoral existente.



Para cerrar el relato de sólo lo ocurrido el fin de semana, habría que comentar el nuevo video del grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación que agradece al gobierno haberles quitado del camino a José Antonio Yépez Ortiz, a El Marro y en que le piden al pueblo de Guanajuato no preocuparse, porque ellos se van a encargar de mantener la paz en el estado, y en que se comprometen a no tocar a los empresarios, y pide regresar a los que han huido del estado.



Un claro mensaje de quienes mandan realmente en Guanajuato.



En fin, una clara visión del contexto en que se mueve y apoya un Presidente que vive ya a ’salto de mata’, que es bueno para el discurso, pero poco efectivo en sus tareas constitucionales y cada vez menos comprometido con los ciudadanos.



Legislar a distancia



Al parejo de todo lo anterior, existen sin embargo acciones que buscan reforzar las instituciones y una de ellas es la búsqueda de Ricardo Monreal dentro del Senado para impulsar un nuevo sistema legislativo con base en las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a distancia.



Al indicar que en medio de lo peor de la pandemia, cuando muchos sienten que el mundo se derrumba, la inventiva y la creatividad surge con nuevas alternativas para solucionar los problemas más agobiantes.



Una muestra es que Monreal impulsa soluciones jurídicas y legislativas a fin de que la Cámara Alta pueda sesionar de manera legal, en forma digital y a distancia.



Ante la necesidad por un lado de evitar la inmovilidad del Poder Legislativo y por el otro cuidar la salud de los legisladores, trabaja en lograr consensos para alcanzar una reforma constitucional, y de la Ley Orgánica del Congreso, y del Reglamento Interno de las Cámaras, para poder realizar sesiones a distancia y de manera digital.



Lo cierto es que el 1 de septiembre el Congreso debe reiniciar labores, y no hay hoy reglamentación ni norma jurídica que permitan votaciones, debates y actos de autoridad que no sean las de Plenos presenciales.



De ahí la urgencia de ir a reformas que adecuen ese trabajo a sesiones a distancia (vía herramientas digitales) para que tengan validez jurídica y constitucional, y no sean recurridas por quienes se sientan afectados.



’… nadie puede generar hoy condiciones distintas a las que el mundo realiza. La digitalización llegó para quedarse, por eso el Congreso debe adaptarse a las nuevas maneras y formas de trabajo legislativo, como lo hacen en todo el mundo’, concluyó Monreal.





