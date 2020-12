AMLO va una y otra vez contra empresarios y éstos sólo se retuercen, gimen, pero no rompen con él

La palabra preferida de Andrés Manuel López Obrador estos días fue: ’exageran’. Así calificó el malestar de la IP ante la reforma de la Ley del Banco de México e igual definió la queja de los empresarios ante el alza del 15 por ciento al salario mínimo.



Con esa palabra minimizó la advertencia de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial de que el aumento al salario mínimo aprobado por el gobierno y los sindicatos provocaría el cierre de miles de pequeñas empresas que frente a la pandemia y la crisis económica nacional e internacional no podrán absorber este aumento, dijeron.



Los dirigentes del CCE, Carlos Salazar, y Gustavo de Hoyos, de Coparmex indicaron que para muchos, miles, decenas de miles de pequeños y medianos empresarios será imposible enfrentar el golpe del aumento de las pensiones y el recorte a las semanas de cotización y ahora el incremento del salario mínimo.



La decisión unilateral del gobierno de López Obrador de estos incrementos en los costos laborales, indicaron, son justos para cumplir con las demandas de la clase obrera, pero no así, el momento para imponerlos.



En este momento, indicaron, no hay ni crecimiento ni condiciones de poder cumplir con las justas demandas de los trabajadores, quienes en lugar de beneficios van a ver un mayor desempleo.



La inconformidad y rechazo empresarial a estas decisiones surgidas desde la presidencia de López Obrador, comienza a provocar un fuerte reclamo de las bases empresariales, donde exigen ya dar una respuesta más enérgica a un Presidente que ni los quiere ni los escucha.



’Hay que ir a una huelga fiscal’, corre ya por redes sociales de empresarios de algunos estados del norte del país.



Pero los dirigentes no responden. Creen que todavía pueden negociar con AMLO.



Se trata de conciencia de clase



Frente a este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esa cámara, el zacatecano Ricardo Monreal consideró que, al aumentar el quince por ciento el salario mínimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una verdadera conciencia de clase y beneficia a los asalariados en México.



Vía su cuenta de twitter, reconoció la congruencia del mandatario, quien al impulsar este ajuste salarial, cumple con sus postulados de campaña y con su actuar al frente del gobierno de la República.



Un beneficio que va a llegar a trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas, es justicia laboral y hechos que enaltecen.



Aunado a este incremento al salario mínimo, dijo, para el año 2021 los senadores y las senadoras irán por reformas a la Ley del Infonavit, a la Ley Federal del Trabajo, e incluso al propio Infonavit, pues con ello se apoya al trabajador, a la trabajadora.



Para Ricardo Monreal, las reformas aprobadas durante el recién terminado periodo ordinario de sesiones dan lugar a manifestar con certeza que el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado, están al lado de los asalariados, como lo demuestran los cambios a las Afore para que en realidad beneficien al trabajador en pensiones y jubilaciones, subrayó.



El aumento del 15 por ciento al salario mínimo, agregó, marca un hito en la historia de las relaciones obrero-patronales en México, pues durante décadas, en ocasiones, los aumentos decretados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ni siquiera superaron al índice inflacionario.



Hay deuda con los trabajadores de México



En refuerzo de lo dicho por el zacatecano, la senadora Nancy Sánchez Arredondo -suplente de la priista Vanessa Rubio quien pidió licencia para ir a dar cátedra universitaria en Londres-, indicó que el acceso a la pensión y la jubilación digna, es un derecho al que los trabajadores deben tener derecho y el gobierno de la República estaba en deuda con ellos.



Con estas reformas, agregó, se beneficiará a millones de trabajadores mexicanos a los cuales no habían tenido justicia social, que ahora la veremos reflejarse en acciones de gobiernos solidarias con la sociedad.



Recordó que entre sus consideraciones para la aprobación de la Ley de Pensiones, están los beneficios que recibirían los trabajadores, en donde ahora ya no van a tener que esperar 25 años para recibir su pensión, sino que en algunos casos podrán hacerlo a los 15 años y los de menos ingresos, que reciben el 30% como pensión de su salario, recibirán hasta el 68%.



De acuerdo con los datos del Inegi, dijo, alrededor de 10 millones de mexicanos se encuentran en un rango de un sueldo mensual entre $5,560 y $11,150 y será precisamente este núcleo el que se verá beneficiado.



La senadora aseguró que el nuevo sistema de pensiones y afores propuesto y aprobado por el Senado tiene por destinatarios a millones de mexicanos que al final de su vida laboral estaban obligados a seguir trabajando ante la ausencia de un esquema justo de jubilación más redituable y más digno.



Los adultos mayores, explicó, han vivido la tragedia de tener que seguir trabajando en pésimas condiciones, cuando sus fuerzas ya no les acompañan, porque no cumplen con los números de semanas cotizadas a lo largo de su vida productiva y menos, retirarse con una pensión que les garantice vivir dignamente.



Si bien, en el pasado hubo varias iniciativas que intentaban realizar cambios a la ley, nunca llegaban a discutirse de manera profunda, sin embargo, en esta legislatura, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran aceptación entre los senadores y los resultados se verán dentro de poco tiempo.



Loret, Brozo y AMLO



Sin duda son tres personajes que se conocen bien. Sus historias durante los últimos 20 años se han entrecruzado en hasta derivar en una especie de confrontación sin límites.



Loret, dicen en los círculos cercanos a Emilio Azcárraga Jean, fue colocado allá por los 2006 en la W junto a Carmen Aristegui para conducir un programa que buscaría darle foro a AMLO por si lograba alcanzar la Presidencia.



El tabasqueño perdió y se radicalizó, y Azcárraga rescató a Loret y dejó sola a Aristegui -quien se había obsesionado con la defensa del de Macuspana- en aquel programa de la W.



Loret no alcanzó el noticiero nocturno del 2, pero logró un buen desempeño en el matutino. Y en Tercer Grado tuvo su encuentro con AMLO. Y AMLO le dio a Loret la primera entrevista como Presidente, la mañana del 2 de diciembre de 2018.



Brozo anduvo por su carril, pero como abierto y ferviente lopezobradorista.



Pronto se agrió la relación de AMLO con Brozo y Loret, quienes prácticamente fueron echados fuera de sus espacios por sus críticas a su anterior amigo. Y se juntaron. Y tuvieron éxito.



Hoy, Brozo y Loret traen a AMLO del puritito pescuezo y le revientan su mother todos los días en un espacio que le llega igual al cura, que al gran político o al chavo banda y al ama de casa o al verdulero: el del humor.



Hace unos días Brozo en su espacio en Latinus, hablando de la pandemia y las vacunas, se echó este comentario:



’Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres’.



¡Uy!, los bots y la chairiza se lo querían comer vivo.



Días después, desde una terraza, creo yo, del Gran Hotel de la Ciudad de México o un edificio por ahí, Loret y Brozo desayunaron viendo al Zócalo y a Palacio Nacional.



A la hora de la Mañanera. Y, obvio, se chorearon a AMLO.



Lo andan cucando, diría el de Macuspana. Y eso es peligroso porque no hay peor enemigo que aquél del cual te burlas. Y éste -está demostrado- es muy rencoroso.







NOTA: Yo, por lo pronto me voy de vacaciones y regreso en la primera semana de enero de 2021. Mis mejores deseos para todos en esta Navidad y año nuevo.







[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa