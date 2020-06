¿AMLO versus CUAU? -’Cayó’ en Morelos la FGR y la UIF -En la mira gobernador, familiares y funcionarios -¿Se prepara la 4T para retener la Cámara Baja?

AMLO versus CUAU?

PALACIO

Por Mario Díaz



¿𝗔𝗠𝗟𝗢 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗖𝗨𝗔𝗨❓

-“Cayó” en Morelos la FGR y la UIF

-En la mira gobernador, familiares y funcionarios

-¿Se prepara la 4T para retener la Cámara Baja?



EL gobierno de la Cuarta Transformación tiene entre sus manos un caso que, de darle puntual seguimiento jurídico, reforzaría su programa contra la corrupción, pero, en caso contrario, impactará la credibilidad presidencial y, muy seguramente, el resultado del proceso electoral del año entrante.



En efecto, con el cierre de pinzas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la 4T se prepara para actuar en contra del gobernador del estado de Morelos, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, familiares y funcionarios de su gabinete.



La presunción de una red de lavado de dinero y cuentas millonarias no del todo transparentes detectadas por los “sabuesos” de la UIF, dieron paso a la denuncia respectiva ante la FGR.

Con todo y que el mandatario morelense se muestra tranquilo y presto a cooperar con la autoridad, la realidad es que se trata de un asunto bastante espinoso que podría llevar a alguien tras las rejas de la prisión.



Desde otra perspectiva, es muy probable que sea en el estado de Morelos donde inicie la campaña anticorrupción de gobernadores, que se traduciría en sustancioso capital político para el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



El huésped del Palacio Nacional sabe, bien que sabe, que el continuismo de su programa de gobierno en mucho depende de mantener la mayoría de curules en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



El natural descenso de popularidad en cualquier estadista, como consecuencia de que nunca será lo mismo ser candidato que jefe de Estado, es una situación que, reconózcase o no, afecta los planes del gobierno de la Cuarta Transformación.



Con la FGR y la UIF como puntas de lanzas, LÓPEZ OBRADOR estaría “cocinando” una acción anticorrupción que cimbraría los mismos cimientos del gobierno que encabeza el exfutbolista profesional.



La Unidad de Inteligencia Financiera sospecha que la empresa que lleva como marca comercial “Cuauteminha”, propiedad de CAUHTÉMOC BLANCO, sería la punta de la madeja de una red de lavado de dinero. El apoderado legal JAIME TAMAYO GODÍNEZ recibió en sus cuentas bancarias poco más de 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019 y, durante el mismo período, se retiraron $548.5 millones que representan el 98% de la mecánica de depósitos y envíos.



La UIF también detectó irregularidades financieras entre EDGAR RIOU PÉREZ y ULISES BRAVO MOLINA, primo y secretario particular del gobernador, y medio hermano, respectivamente.



JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA, Jefe de la Oficina del gobierno morelense, y su esposa CLAUDIA MONDRAGÓN SÁNCHEZ también son investigados por la Fiscalía General de la República por la compra de un inmueble subvaluado y depósitos a sus cuentas en Estados Unidos, superiores a los 25 millones de pesos.



La indagatoria de la FGR en contra de la dama se centra en la adquisición de un departamento del Condominio Forest Hills, de Cuernavaca, cuyo valor real es de $4 millones y solo pagó 1 millón 400 mil pesos. La denuncia se sustenta en que el historial financiero de CLAUDIA MONDRAGÓN SÁNCHEZ carece de ingresos suficientes como para adquirir ese inmueble.

El “match” AMLO-CUAU que se jugará en la cancha de la justicia, promete ser bastante interesante.