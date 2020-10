AMLO, vocero del caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, a emitir declaraciones en torno al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, toda vez que es un asunto delicado del que se tienen que aportar pruebas para someter a juicio a un mexicano en el extranjero.



Esto, desde luego, tiene que ver también con el prestigio de una de las instituciones más sólidas del país, como es el Ejército, que está involucrado no sólo en tareas estratégicas del país, sino en proyectos de desarrollo nacional y del cuidado de sectores claves para frenar la delincuencia organizada.



A las fuerzas armadas se le ha encomendado el manejo de aduanas y aeropuertos e incluso tienen posiciones importantes dentro de la estructura administrativa, como es el caso del ISSSTE y el resguardo y traslado de valores a comunidades alejadas lo mismo que la de la distribución de productos farmacéuticos.



Daré seguimiento al caso del general Cienfuegos y en caso de que esté involucrado él o el gobierno del ex presidente Peña Nieto, tienen que aportarse las pruebas correspondientes, pues no se puede permitir que se someta a juicio a una persona por cuestiones políticas o de otra índole, para ello pediré tener acceso a esa información, dijo.



TURBULENCIAS

Rebrote y las fiestas de muertos



Ante los signos tempranos de rebrote en ocho entidades del país, y de la autorización de fiestas y bodas en varias regiones, así como la proximidad del tradicional festejo de Día de Muertos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió que no se relaje el confinamiento y se eviten esas celebraciones, pues es la única manera de apaciguar la pandemia y evitar escenarios como los que se observan en otras partes del mundo, principalmente Europa… Siguen decepcionando los cambios de funcionarios en la administración del gobernador Alejandro Murat, pues algunos casos son sustituidos por personas que llegan de Toluca y en otros se trata de coterráneos de probada ineptitud. Tal es el caso de Francisco García (a) ’Paco Piza’, recién designado secretario de Gobierno y cuya trayectoria profesional es cuestionada, lo mismo sus limitados alcances debido a su reducida cultura y educación. Los paisanos recuerdan que tal cargo estaba reservado para prestigiados universitarios como el maestro Fernando Gómez Sandoval, Agustín Márquez Uribe y el mismo ex jefe del DAAC con el presidente Díaz Ordaz, Norberto Aguirre Palancares. Hoy el servilismo es sustituido por la capacidad y el prestigio académico… Los triunfos electorales en Coahuila e Hidalgo no entusiasman mucho a los priistas, tal vez porque no logran asimilar la derrota mayor en la Presidencia de la República o porque se trata de negociaciones políticas más que apoyo ciudadano en las urnas. Acostumbrados como estamos los electores a que el voto sea motivo de trueque, pocos creen en la nueva democracia… El cuatro veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, en el 50 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas, recordó que el michoacano siempre respetó a sus adversarios, pese a las críticas y sistemáticos ataques. Y aunque el señalamiento fue directo a la 4T, la observación quedó superada, en tanto el presidente López Obrador dijo al yucateco Carlos Loret de Mola que esté tranquilo, que la acusación en su contra de su hermano Pío no procederá… La coordinadora de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez, sigue confinada, pero el presidente López Obrador adelantó que este mismo mes pasarán al control de la Marina para eliminar el trasiego de drogas que vienen del Oriente y que se ha convertido en motivo de disputa y de violencia que afecta a estados que antes eran tranquilos, como es el caso de Colima con Manzanillo.



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista