AMLO vs. Feria del Libro de Guadalajara

Por enésima ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador agrede a quienes no piensan como él, al acusarlos de estar en su contra. Su nuevo enfrentamiento se registra en contra de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FILG), al criticar tanto al evento como a su principal organizador, Raúl Padilla López por, según él, invitar a escritores e intelectuales opositores a la llamada Cuarta Transformación, aunque debe recordarse que también mantiene diferencias con Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco.

Al hablar recientemente en una de sus conferencias mañaneras así se expresó tanto del mandatario jalisciense como del evento cultural: ’Él pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla. Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, porque traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos, Krauze’,

Después, para ratificar su dicho, agregó: ’Me llamó muchísimo la atención un renglón: ‘Debemos de defender al libro del populismo’. Pero es la decadencia, pero no solo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios’.

El presidente recordó que cuando Padilla López, en su calidad de presidente de la FILG, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, hizo un exhorto para defender la libertad de imprenta ’frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra herencia liberal y ponen en riesgo la democracia’.

Sin embargo López Obrador olvidó que entre otros personajes culturales y políticos que han participado en sus diferentes ediciones y actualmente son afines su gobierno se encuentran María Elena Álvarez Buylla –actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología–, Sabina Berman, Cuauhtémoc Cárdenas, Tatiana Clouthier, Mario Delgado –nuevo presidente de Morena y excoordinador de los diputados federales de ese partido–, Porfirio Muñoz Ledo, la escritora Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas –coordinador de Comunicación Social de Presidencia y vocero del gobierno federal–, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.

Además, el mencionado reconocimiento Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, de ninguna manera es un reconocimiento ’patito’ (desde 1981 y hasta 2014 se le denominaba Premio Príncipe de Asturias), mismo que ha sido otorgado a reconocidos pensadores e intelectuales de todas partes del mundo: la filósofa española María Zambrano, el físico y filósofo argentino Mario Bunge, el escritor checo Václav Havel, el empresario alemán Richard Monn, el escritor y filósofo italiano Umberto Eco, el crítico francés George Steiner, el ensayista alemán Haris Magnys Enzensbeger, por citar a algunos, quizá poco conocidos popularmente, pero destacados en su áreas de trabajo.

También han sido galardonados medios de comunicación como los periódicos El País de España, O Globo de Brasil, El Tiempo y El Espectador, ambos de Colombia, la revista Vuelta cuando era su director Octavio Paz, la agencia de noticias española EFE, la cadena de televisión estadounidense CNN, las revistas Nature, del Reino Unido, y Science de Estados Unidos, además de varias instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México.

El presidente López Obrador se vuelve a equivocar rotundamente al criticar a la FILG, ya que involucra sus problemas y enfrentamientos personales con actividades académicas y culturales y, nuevamente, se siente el centro del mundo al sentir que todo lo que se haga o se diga, está relacionado con él y su persona.

Ahora involucra y estigmatiza negativamente a intelectuales e integrantes del medio cultural de quienes no acepta ningún tipo de crítica a su forma de pensar de hacer, decir, lo cual contradice a lo que constantemente expresa en sus conferencias mañaneras y en sus periódicos informes públicos.

El problema es que con esas actitudes polariza aún más a la sociedad mexicana, ya que mantiene vigente su filosofía de ’estás conmigo o estás contra mí’, lo cual resulta nocivo al no permitir un término medio, es decir es blanco o negro, pero de ninguna manera permite tonos de grises, donde se puedan analizar o discutir temas o situaciones para poder establecer una conclusión diferentes.

Lo anterior incide en que muchos de los seguidores de López Obrador mantienen esa misma actitud y se niegan a discutir algún punto específico, porque consideran que ellos tienen la razón, misma que resulta indiscutible o inobjetable.

Insisto: lamentablemente la actitud beligerante del presidente genera una mayor división entre los mexicanos y resulta probable que algunas de sus consecuencias se presenten en el próximo proceso electoral, donde López Obrador confía en volver a ganar, desde gubernaturas, diputados federales y locales y hasta integrantes de ayuntamientos, pero de no suceder así se podrían presentar conflictos sociales.

[email protected]