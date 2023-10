AMLO y Delfina Gómez cierran gira de trabajo en Ixtapaluca.

IXTAPALUCA, Estado de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez concluyeron en Ixtapaluca la gira de trabajo que por tres días realizaron en siete municipios

mexiquenses de la región oriente y del Valle de México, en la que anunciaron que la pensión para adultos mayores en el estado y en el país aumentará 25 por ciento a partir del 1 de enero de 2024.



’Aprovecho para decirle a los adultos mayores de Ixtapaluca que, en unos meses más, desde el 1o de enero, aumenta la pensión 25 por ciento.



En compañía de la extraordinaria Gobernadora, la maestra Delfina, vengo a decirles que vamos a continuar con todos los Programas de Bienestar.



No hay nada que temer, porque ya muchos Programas de Bienestar, sobre todo porque el programa de adultos mayores ya se elevó a rango constitucional’, expuso el Presidente de la República.



Además del programa para adultos mayores, enlistó otros que atienen a más sectores de la población mexiquense, como las Becas para el Bienestar, apoyo a personas con discapacidad, apoyo para jóvenes, entre otros.



En la Ciudad Deportiva Ixtapaluca, el Presidente de México dio a conocer que continuarán los apoyos para estudiantes de este municipio, por lo que se incrementarán el número de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual beneficia actualmente a 513 estudiantes.



Respecto al programa La Escuela es Nuestra, el Mandatario se comprometió a que se entregue el presupuesto para mejora, mantenimiento y equipamiento a todas las escuelas del municipio antes de que concluya el año, ya que detalló que se tienen registradas 249 escuelas, y solo se ha entregado presupuesto a 124.



Además, agradeció y reconoció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por sumar al Estado de México al programa universal de apoyos a personas con discapacidad, en el que el Gobierno estatal aportará 50 por ciento y el otro 50 por ciento la federación.



Ante más de 10 mil personas de este municipio mexiquense, la Gobernadora Delfina Gómez agradeció al Presidente por el impulso que se dio a los programas del Bienestar en el estado y la colaboración que ha tenido el Gobierno Federal a favor de los habitantes del Estado de México.



"En estos tres días se visitaron siete municipios: iniciamos por Tecámac y Ecatepec, el segundo día fuimos a Texcoco y Chimalhuacán, después Valle de Chalco, Chalco y cerramos con broche de oro en Ixtapaluca.



Muchas gracias porque han venido también con todo el amor, también nos han traído buenas nuevas y lo agradezco mucho, sin duda alguna esto ha ayudado a los más necesitados", puntualizó la Gobernadora.



Asimismo, indicó que, gracias al programa de austeridad implementado por el Gobierno federal, se han logrado impulsar los programas sociales a favor de los que menos tienen, lo cual es un ejemplo a seguir para los gobernantes.



"Sin duda alguna los que gobernamos en otros lados, tenemos que aprender esa lección que nos ha dado nuestro Presidente: atender al pueblo.



Que nos quede claro que a quien debemos atender y a quien debemos de servir es a nuestro pueblo y nos debe de quedar claro a todos los servidores", dijo.



La titular del Ejecutivo estatal resaltó que el Presidente López Obrador apoya a los mexiquenses con programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa de Personas con Discapacidad, el Programa de la Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, el programa de Fertilizantes y de Becas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el Programa de Tandas para el Bienestar, INAPAM, CONAVI.



La Mandataria del Estado de México también comentó que, al igual que el Gobierno de la República, su administración ha iniciado con trabajo en diversas regiones de la entidad, ya que "es un gobierno de territorio y no de escritorio".



’En la nueva administración del gobierno del Estado, atendiendo el ejemplo del Presidente, también no somos gobierno de escritorio, somos un gobierno de territorio.



Y hemos visitado, en estos días que hemos iniciado esta administración, los municipios de Ecatepec, Huixquilucan, Texcoco, Chalco, Ayapango, Tlalmanalco, Valle de Chalco, Zumpango, Villa Victoria, San Felipe del Progreso y en la siguiente semana seguiremos trabajando", precisó.



Por su parte, Pamela López Ruiz, Directora General del programa La Escuela es Nuestra, anunció que a partir del próximo año, se buscará la incorporación de la totalidad de escuelas del Estado de México a los beneficios del programa, para que reciba su presupuesto.



Informó que durante la gestión de la maestra Delfina Gómez Álvarez como Secretaría de Educación, el año pasado se atendieron 45 mil escuelas en todo el país y particularmente 4 mil 865 en el Estado de México. Indicó que desde 2019 a la fecha, se ha logrado la atención de 8 mil 715 escuelas con una inversión histórica de 4 mil 481 millones de pesos, de los cuales 69 millones de pesos se destinaron a las escuelas de Ixtapaluca, donde se tiene una cobertura del 51 por ciento.



Estuvieron presentes en este evento, Ariadna Montiel Reyes, Secretaría del Bienestar; Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública de México; Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria responsable del Programa de Vivienda; Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Bienestar; Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar "Benito Juárez"; y María del Rocío García Pérez, Subsecretaria de Bienestar.



También Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México; Juan Pablo De Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Leonel Cota Montaño, Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana; María del Rocío Mejía Flores, Directora General de Financiera para el Bienestar; Quiahuitl Chávez Domínguez, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar; y Víctor Suárez Carrera, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria.