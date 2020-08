PALACIO

Por Mario Díaz



AMLO y la CONAGO



-Mejor el diálogo que la confrontación, pero….

-Alianza Federalista exige participación

-Insisten en la renuncia del doctor López Gatell



CON todo y el buen deseo de que el diálogo supere a la confrontación, lo cierto es que la reunión del gabinete legal y el ampliado del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con mandatarios estatales afiliados a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), muy seguramente registrará momentos álgidos durante la orden del día.



JUAN MANUEL CARRERAS, presidente en turno de la CONAGO, prácticamente tendrá una ’papa caliente’ entre sus manos y habrá de hacer uso de todos sus argumentos políticos para conciliar los intereses y puntos de vista del gabinete lopezobradorista, de la Alianza Federalista y de la propia Conferencia Nacional de Gobernadores.



El hecho de que LÓPEZ OBRADOR se presente hoy en la ciudad de San Luis Potosí con los integrantes de su gabinete legal y el ampliado, es clara evidencia de la importancia de los temas a tratar entre los jefes del Ejecutivo federal y estatales.



Aunque la reunión es entre el presidente de la república y la CONAGO, la Alianza Federalista integrada por 10 gobernadores encabezados por el de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, han exigido participación y atención a su propia problemática.



Incluso amagaron con no asistir a la reunión en la capital potosina si es que sus temas no son incluidos en el desarrollo de la orden del día.



La Alianza Federalista exige el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud; estrategia y forma para reactivar la economía; analizar el pacto fiscal; y apuntalar una política pública de desarrollo y utilización de energía verdes. Asimismo, ese grupo de gobernantes exigen la destitución del doctor HUGO LÓPEZ GATELL como subsecretario de Salud, tras considerar que ha fallado en su estrategia para contener la epidemia del coronavirus.



El segundo punto, el análisis del pacto fiscal, es el más importante para los gobernadores inconformes que tratan a toda costa incrementar sus participaciones federales bajo el argumento que generan más recaudación que otras entidades, pero que el reparto no es equitativo.



Los mandatarios de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Michoacán, Colima y Chihuahua, consideran que ha sido un fracaso la estrategia de LÓPEZ GATELL, al contabilizarse más de medio millón de contagios y superado los 55 mil el número de fallecimientos por Covid-19; la caída del Producto Interno Bruto en un 10%; y la suma de 10 millones de nuevos pobres.



Ante tales argumentos, razonados o no, es muy improbable que la reunión del presidente LÓPEZ OBRADOR con la CONAGO se desarrolle en plena armonía y sin momentos ríspidos.



Menos aun cuando los gobernadores aliancistas anteponen que llevan más de 5 meses haciendo frente al desafío de la epidemia y a la brutal caída de la economía con recursos y estrategias estatales, asumiendo, a su vez, todos los riesgos.



Respecto a la responsabilidad y resultados de la estrategia del doctor HUGO LÓPEZ GATELL para enfrentar la pandemia en México, vale la pena analizar las siguientes cifras:



Al 31 de marzo el número de contagios ascendió a mil 215 y 29 fallecimientos; al 30 de abril la propagación del virus alcanzó a 19 mil 224 personas y murieron mil 895 por Covid-19; al 31 de mayo la estadística indicó 90 mil 664 contagiados y 9 mil 930 fallecidos; el 30 de junio la cifra se disparó a 226 mil 89 contagios y 27 mil 769 defunciones; al cierre de julio la alarmante estadística registró 424 mil 37 personas contagiadas y 46 mil 688 fallecidas; hasta ayer martes 18 de agosto el avance del coronavirus alcanzó 511 mil 369 personas infectadas por el coronavirus y 55 mil 908 víctimas de la enfermedad del siglo.



La estadística de la Secretaría de Salud federal indica que el día primero de agosto es la fecha con mayor número de contagios registrados, contabilizando 9 mil 556 en tan solo 24 horas, lo que podría tomarse como el pico de la epidemia en México.



Cabe señalar que la reunión AMLO-CONAGO podría provocar una seria división y confrontación entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Alianza Federalista y los Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ante la diversidad de temas, intereses políticos y económicos y, por supuesto, fobias intergubernamentales.



DESDE EL BALCÓN:

En la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros la situación anda muy mal en el plano técnico-operativo y en el terreno político.

Juzgue usted:

A partir de las 9 de la mañana de ayer hasta la misma hora de hoy, la paramunicipal suspendió el servicio en 222 de las 500 colonias que integran la mancha urbana. Ni CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ (el poder detrás del trono) ni GUILLERMO LASH DE LA FUENTE, gerente general, tomaron en cuenta las altas temperaturas propias de la canícula para ese trabajo de mantenimiento, necesario, sí, pero, no en estos momentos que se requiere del vital líquido. Tal parece que era prioritario asignar esa obra a una empresa particular que cobrará 26 millones de pesos.

En lo político, entraron en conflicto JORGE ALMANZA ARMAS, operador político panista, GARCÍA GONZÁLEZ y LASH DE LA FUENTE, a pesar de la cercanía de la temporada electoral.

Cabe señalar que en el organismo operador del agua potable no se mueva una hoja si no lo autoriza CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, secretario de Economía del gobierno estatal.

Sobra decir que, por razones políticas, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, presidente del Consejo de Administración de la JAyD, es un ’cero a la izquierda’.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.