AMLO y la pedrada a Biden, ¿pero qué necesidad?

Gran debate generó ayer la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no felicitaba al presidente electo, Joe Biden, porque esperaba a que concluyera ’el proceso’ en ese país (hay algunas impugnaciones legales que no cambiarán el resultado). Más allá de que sólo los primeros ministros de Eslovenia y de Israel respaldaron a Trump, a contracorriente de decenas de otros líderes del mundo, llamó la atención que el mandatario mexicano no se moderara un poco en el mensaje, pues además de elogiar a Donald Trump, equiparó lo que ocurre en Estados Unidos con el supuesto fraude cometido en México en 2006. Más de uno dentro de su propio gobierno, nos dicen, se preguntó, como dijo Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Donald Trump será presidente otros dos meses, pero Joe Biden lo será ¡por cuatro años! Y ya comenzamos con el pie izquierdo esa relación.



El Presidente y los futuros desastres

Después de críticas en redes sociales por acudir a inaugurar una carretera mientras inundaciones afectaban a Tabasco, su estado natal, el presidente López Obrador canceló su gira y viajó a ese estado para sobrevolarlo. Qué bueno que reaccionó de esta forma, pidiendo informes cada 20 minutos y llevando al gobernador de la entidad y a su gabinete de seguridad al estado. Sin embargo, nos dicen, no faltaron los gobiernos locales que se preguntaron si lo mismo que hizo ayer lo hará en el futuro con otras localidades devastadas por desastres naturales. Por cierto, ya hay cuando menos 22 muertos por las intensas lluvias en Chiapas.



El Ejército en Tabasco

Nos cuentan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene listas más tropas para enviar a Tabasco, en caso de que las inundaciones derivadas de las intensas lluvias continúen en la entidad. Por el momento, nos adelantan, la dependencia al mando del general, Luis Cresencio Sandoval González, mantendrá vuelos logísticos con las aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana, para el traslado de material y equipo para hacer frente a la emergencia. Desde el 7 de octubre, el Ejército mexicano aplica en Tabasco el plan DNIII-E, en su fase de auxilio a la población, nos recuerdan.



Mario Delgado mueve alfiles

Mario Delgado, líder nacional de Morena comenzó a mover sus piezas apenas llegó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Nos cuentan que este viernes sesionó el CEN morenista en donde, a propuesta del propio Delgado, fue designado como representante de Morena ante el INE al diputado federal Sergio Gutiérrez. Nos cuentan que el legislador federal sustituirá a Carlos Suárez, quien había sido designado por Yeidckol Polevnsky. Nos describen que es un movimiento estratégico de Mario, pues Sergio Gutiérrez es de todas sus confianzas y en año electoral necesita a alguien fiel en esa posición, al igual que a Ignacio Mier quien también es cercano al propio Mario y se quedó como coordinador de Morena en San Lázaro.