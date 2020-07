AMLO y su gira por Oaxaca

Como dato curioso que impacta a los regios, diremos que por el paso del huracán ’Hanna’, se logró captar a una RATA que se salva de la inundación gracias a que logra subirse a una chancla… muchos hacen conjeturas sobre su identidad… y del partido al que pertenece…



La familia de don Carlos Slim y muchos amigos están consternados ante la muerte de don José Kuri Harfush, su primo hermano, y un importante miembro en la intricada red de negocios del multimillonario mexicano.



Y algo tendremos que hacer porque estamos amenazados por la miseria generada del desempleo y cierre de empresas o por los contagios de la pandemia. En la actualidad ’nueve de cada diez empresas en México han cerrado’ según datos del Inegi y ’solamente 7.8 por ciento de las empresas afectadas por la pandemia recibió apoyos para solventar la situación’ a lo mejor, por ello, Jaime Bonilla, el multimillonario gobernador de Morena en Baja California, asiste a los casinos en Estados Unidos para ganar, dice, cuando menos dos mil dólares y no creemos que lo hace por necesidad, sino para distraerse de la tensión y el estrés.



Intensa gira de trabajo realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado de Oaxaca, donde siempre es muy bien recibido por el gobernador Alejandro Murat y los grupos sociales que le muestran su confianza y apoyo al Presidente, por esa razón, Alejandro Murat aclara que: hay que ’reconocer el federalismo y la coordinación entre los tres niveles de gobierno llamando a cerrar filas, para que prevalezca el interés por las nuevas generaciones, por encima de las campañas electorales’



Pues hace algunos meses tuvimos la fortuna de ser invitados por don Jesús Reyes, Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla que realizaba una intensa reunión de trabajo con un grupo de ingenieros agrónomos y otros profesionales para orientar a los comuneros en nuevas formas de producción y comercialización de sus productos, ahí con el acompañamiento de Rosalía Buaúm, presidenta de la Asociación de Locutores de México, le entregamos a Chucho Reyes el Micrófono de Oro por su entrega y labor en favor de su comunidad y supimos de los importantes esfuerzos que realiza a lado de sus comuneros para impulsar el desarrollo y terminación de la carretera a la costa, por supuesto que al paso de los meses hemos conocido muchos de los éxitos en sus esfuerzos, porque él mismo va a los trabajos de campo y hace sus recorridos por todas las comunidades que abarca y ahora, en Oaxaca, con un grupo de profesionistas también han establecido una pequeña tienda donde comercializan toda clase de bienes y productos producidos en la región a precios que en verdad sorprenden, porque sin intermediarios los productores reciben el total de la venta de sus productos.



Por él, conocimos que en Zipolite, que pertenece a la comunidad, se realiza un intenso trabajo para conservar las condiciones sanitarias que les permitan operar a los hoteles y restaurantes de la zona y en todo ello hay además una intensa participación de la comunidad para confirmar las acciones decretadas para el bien de todos evitando contaminarse y contaminar para poder salvar vidas e impulsar las labores productivas que garanticen los ingresos de los que menos tienen y más necesitan, no andan ’de pedinches’, como dirían en mi pueblo, no, son participantes de las acciones que les sirvan a todos y es por ello que Chucho Reyes como se le conoce en la región es uno de los dirigentes sociales que goza del respeto y cariño de sus compañeros porque no anda en la dirigencia ’ordenando’, sino sirviendo a los que en realidad ordenan, que son los comuneros de la zona.



No hay duda de que las declaraciones del Presidente, en el sentido de que ha solicitado a los contratistas para que terminen, a más tardar el próximo 2022, la carretera a la costa ha despertado alegría y esperanzas que jamás han perdido los comuneros porque saben que la esperanza no se espera, se construye con el esfuerzo y labor de todos para el beneficio de todos. Siempre que buscamos a Chucho Reyes lo encontramos en sus oficinas y en los trabajos de campo que realiza, en beneficio de sus comunidades, no anda de ’grillo’ o en las famosas reuniones de ’grilla y borrachera’ que son tan comunes en muchos lugares del sector agrario del país; los tiempos cambian al modificar los conceptos de apoyo y dirigencia y cuando se tiene la conciencia de que el estar en un puesto de elección se está porque se goza de la confianza y el respeto de los que lo eligen y por tanto, están obligados a servir para los que mandan y no mandar para servirse, porque este sencillo actoes lo que marca en verdad el camino del cambio.



El sur de México merece las oportunidades que le llegan con un concepto de ayuda y apoyo para dar infraestructura y oportunidades para establecer el desarrollo del mismo con comunicaciones y generación de centros empresariales que brinden empleo y garanticen mejores condiciones de vida a sus habitantes porque esos sitios que se crearán tendrán subsidios importantes en las cargas impositivas, que al final de cuentas garantizan el empleo y el desarrollo. Claro que en todo esto lo importante es la participación de la gente, que dejen a un lado la acción de chantaje y manipulación de muchos grupos de ’grillitos’ que solamente buscan puestos y presupuestos o los recursos que anteriormente se destinaban para ’comprar su buena voluntad’, no de la gente, sino de los ’dirigentes’ que se enriquecieron mientras sus agremiados sufrían mayor miseria y marginación.



No será sencillo el cambio de costumbres y de los grupos que tradicionalmente, en la zona, han vivido de los chantajes y ’luchas sociales’ que les han dejado a sus ’dirigentes’ grandes fortunas y capacidad de maniobra y acción política, pero eso se termina, los nuevos tiempos, exigen nuevos cambios y estos solamente lo darán la gente si es que en verdad buscan su desarrollo y el bienestar de sus familias.